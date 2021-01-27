Признался и сел

Во вторник Пресненский райсуд Москвы арестовал первого фигуранта уголовного дела о столкновениях в ходе несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального в столице. Им оказался уроженец Калмыкии Евгений Есенов, накануне массовой акции отметивший 38-летие. Следственное управление СКР по Центральному округу столицы обвинило его в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 23 января на Пушкинской площади Евгений Есенов с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников правоохранительных органов умышленно нанес старшему сержанту полиции не менее одного удара кулаком правой руки в область лица, «причинив последнему физическую боль и страдания, а также унизил его честь, достоинство и подорвал авторитет как представителя власти». Задержанный на следующий день после нападения Евгений Есенов, действия которого были зафиксированы на видео, полностью признал свою вину. Арестовав обвиняемого на 1 месяц и 29 суток, суд исходил из того, что он не имеет регистрации на территории столичного региона, официально не трудоустроен, может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу. Еще одному выходцу из Калмыкии вскоре должны избрать аналогичную меру пресечения за травмирование полицейского автомобилем.

По данным СКР, всего в связи с событиями 23 января следственным органами комитета в различных регионах возбуждено два десятка уголовных дел.

Юрий Сенаторов