В Москве задержали двух участников акции по подозрению в нападении на силовиков

Следователи задержали двух участников протестной акции в Москве по подозрению в применении насилия против правоохранителей. Сообщается, что один из них наехал на машине на полицейского, а другой — несколько раз ударил полицейского.

«В настоящее время двое мужчин, являющихся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения»,— говорится в сообщении на сайте СКР представителя управления СКР по Москве Юлии Ивановой.

По версии следствия, один из задержанных ударил несколько раз полицейского по голове рядом с Пушкинской площадью. Другой подозреваемый наехал на полицейского после того, как его попросили остановить автомобиль.

В Москве всего сейчас расследуется четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), уточняет ТАСС.

Напомним, 23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Основное требование — его освобождение. Также протестам предшествовал выход расследования, в котором утверждалось, что президенту России принадлежит дворец под Геленджиком. Сам президент это отрицает. По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано более 3 тыс. человек.

Как проходила акция в Москве — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».