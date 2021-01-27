TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве

В Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева, сообщил его друг «ОВД-Инфо». Его подозревают в нападении на служебный автомобиль ФСБ на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в столице, утверждает источник ТАСС. По данным РЕН ТВ, правоохранительные органы проверяют еще 12 TikTok-блогеров.

«В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около 10 блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции»,— сказал источник ТАСС.

По данным РЕН ТВ, все задержанные снимали дом в аренду для записи видеороликов. Там их и задержали. У господина Лакеева больше 800 тыс. подписчиков.

Нападение на автомобиль с номерами АМР и мигалкой произошло на Цветном бульваре 23 января во время несогласованных акций протеста. Водитель пострадал.

В тот же день СКР возбудил три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167) и хулиганстве (ст. 213). В сообщении утверждалось, что протестующие заблокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ. СКР не уточнял, шла ли речь о служебной машине.

О последствиях акций протеста по России — в материале “Ъ” «Следствие ведет молодых».