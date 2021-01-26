В России возбуждено 20 уголовных дел, связанных с протестами в поддержку Навального

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении 20 уголовных дел по итогам протестных акций 23 января. Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального провели в этот день митинги с требованием отпустить его из-под ареста. Политика задержали в аэропорту 17 января сразу по возвращении из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления.

Основная масса правонарушений квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти), говорится в сообщении. Уголовные дела возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой и Калужской областях и Приморском крае.

«По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения,— говорится на сайте СКР.— Глава ведомства (Александр Бастрыкин.— “Ъ”) указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Он указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами».

По данным «ОВД-Инфо», на протестных акциях в субботу 23 января были задержаны 3 893 человека. В Москве составлено 448 протоколов об административных правонарушениях. Спецприемники для арестованных за подобные действия в Москве переполнены. Как сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, многие находящиеся там люди провели более суток без воды, еды и спали в автозаках или в ОВД на полу.

Об уголовном преследовании митингующих — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».