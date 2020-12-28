Европа настроилась на вакцинацию

Европа приступила к вакцинации граждан от коронавируса и возлагает на нее большие надежды. Единственный одобренный регулятором ЕС препарат — это совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech. Для первого этапа кампании вакцину производят на заводах Бельгии и доставляют в пункт назначения транспортом, оснащенным холодильными камерами. Препарат должен все время находиться при определенной минусовой температуре.

Так же, как и в России, в государствах Евросоюза в первую очередь будут прививать пожилых людей и медицинский персонал. О ситуации в Германии рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Дмитрий Губин:

«Первой в земле Саксония-Анхальт провакцинировали 101-летнюю даму, проживающую в доме для престарелых, ее зовут Эдит Квойцалла. Вовсе не все ее сотоварищи по положению согласились сделать прививку. А среди персонала этого заведения только одна четвертая пожелала провакцинироваться. Всего до конца 2020 года в Германию будет доставлено 1,3 млн порций препарата. Первая группа — это жители домов престарелых, заведений с постоянным уходом для категории 80+. А вот Ангела Меркель, министры попадают только во вторую группу. В квартале уже следующего года будет примерно 13-14 млн доз вакцины. Вопрос: как быть с добровольностью?

Германия — центр такого мирового “ковид-диссидентства”, прививаться отказываются 19% жителей страны.

Запущена компания Armel hoch — “Рукава вверх” или “Закатаем рукава”. Людей просто-напросто будут убеждать, почему прививаться необходимо. По всей Германии уже создано около 400 прививочных пунктов, хотя не все они уже начали работу. Дело в том, что вакцина должна храниться при сверхнизких температурах. Все пункты будут охраняться полицией и армией. Пока основной прогноз по вакцинации, сошлюсь на министра здравоохранения Шпана — следующую осень и следующее Рождество все должны уже встречать без коронавируса. Как будет осуществляться запись, это очень интересный вопрос. Германия — страна, где до сих пор популярна голубиная почта, факсы. Например, в земле Баден-Вюртемберг запись будет идти по дополнительным телефонам экстренной помощи. В Берлине же следует писать письма».

Во Франции прививочная кампания разделена на три этапа. Сначала вакцину получат люди из групп риска по здоровью, которым очень опасно болеть коронавирусом. С февраля прививать начнут медперсонал и людей старше 65 лет. Ну а, ближе к весне провакцинироваться смогут все желающие. При этом антипрививочников во Франции тоже немало, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Особенно тревожно это выглядит на фоне возможного роста заболеваемости коронавирусом. А мы уже наблюдали его и до Рождества. Сейчас же после праздников, когда традиционно все встречаются, собираются семьями и так далее, власти ожидают очень сильного ухудшения статистики. Традиционно во Франции и без COVID-19 именно на период после новогодних праздников приходится основной пик заболеваемости гриппом, желудочно-кишечными инфекциями и так далее. Так что от коронавируса вполне можно ожидать того же.

Скепсис по отношению к прививкам у французов присутствовал и до COVID-19, сейчас же эта тема вышла на первый план в контексте защиты прав и свобод, поскольку никто не хочет прививаться насильно. И определенное количество антипрививочников в стране, конечно, есть, несмотря на все успехи по разработке новых вакцин и на то, что Франция считает себя практически родиной вакцин благодаря Луи Пастеру. Разумеется, власти на каждом этапе стараются заверить, что это не будет обязательной процедурой, никто не будет заставлять французов поголовно прививаться, но тем не менее настаивают на том, что вакцинация поможет побороть эпидемию, выйти из этого порочного круга. 27 декабря, общаясь с журналистами, министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что не исключает третьего локдауна, если статистика поползет вверх, а она уже движется, конечно, к очень неприятным цифрам».

А вот в Италии, которая стала первой сильно пострадавшей от COVID-19 европейской страной, население настроено куда более позитивно, отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” Елена Пушкарская: «Безусловно, в Италии очень большую надежду возлагают на вакцинацию, потому что это единственная возможность вернуться к нормальной жизни. В стране на Рождество, кроме всего прочего, до 6 января ввели локдаун с запретом выхода на улицу. Систематическая вакцинация начнется в январе.

Первые группы, кому будет сделана прививка, — это люди старше 80 лет, потом эта планка будет снижаться. Соответственно, параллельно начнут проводить вакцинацию медработникам, представителям правоохранительных органов, учителям, обязательно вакцинируется президент республики Серджо Маттарелла, который, в общем-то, входит в группу риска. Что касается итальянцев, которые негативно относятся к прививкам, определенные группы таких людей существуют, тем более что в течение прошлых лет была очень мощная кампания против вакцин.

Но в то же время по мере того как становится понятно, что из эпидемической ситуации просто так не выйти, все больше людей понимает, что прививка — это единственный способ выживания».

Чехия получила партию из почти 10 тыс. доз вакцины совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Привику уже успел сделать 66-летний премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова. Уставшие от карантина и постоянных ограничений чехи возлагают большие надежды на вакцинацию, говорит жительница Праги Анна Рудницкая: «Вакцинация будет проходить одновременно по всей Чехии, но страна сама по себе небольшая, у нас всего — 10 млн жителей, поэтому нет сложности начать одновременно прививать людей во всех краях. Прага — далеко не самый пострадавший город от коронавируса. По процентному соотношению на душу населения у нас больше страдают мелкие города на востоке, на юге страны, например, Южно-Моравский край. В Чехии в первую очередь будут прививать сначала медицинских работников. Поэтому обычным гражданам еще даже не объявили время, когда начнется вакцинация.

Но все уже за то, чтобы скорее привиться и побыстрее снять ограничительные меры, потому что против них все уже настроены резко негативно, ведь нас опять закрыли на самый строгий карантин».

28 декабря вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech стартует и на Кипре. Получить прививку смогут не только киприоты, но и представители русской общины — а это по меньшей мере 40 тыс. человек. Правда, судя по всему, произойдет это нескоро, отметила в беседе с “Ъ FM” местная жительница Анна Лелюк: «Как нам рассказывают, Кипр закупил 1,2 млн вакцин — этого, по идее, должно хватить на все население. Вакцинация бесплатная, она будет проходить по желанию в несколько этапов. Сначала привьют старшее поколение и подверженные риску группы населения, потом врачей, учителей и тех, кто работает с людьми.

Соответственно, дальше уже очередь дойдет до обычных граждан. Но до таких людей, по имеющимся у меня данным, очередь дойдет ближе к лету. Информации о том, как будет проходить вакцинация, не очень много, честно говоря, ее вообще нет. Судя по тому, что пишут в разных чатах и группах, как обычно есть разделения на два лагеря — на тех, кто хочет прививаться, и тех, кто опасается, потому что о европейских и американских вакцинах ходят разные слухи и мнения. Россияне, которые здесь живут, если они живут официально, конечно, смогут привиться на тех же условиях, что и киприоты или любые другие обладатели местных паспортов или ВМЖ».

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Уже после Нового года приступят к вакцинации Нидерланды. Там не успели подготовить IT-инфраструктуру к прививочной кампании и обучить персонал call-центров, поэтому сроки сместили на 8 января.

Алла Пугачева, Ольга Сергиенко