Глава Еврокомиссии: ЕС уже закупил достаточно доз вакцин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о возможной закупке европейскими странами российской вакцины «Спутник V». По ее словам, страны—участницы ЕС должны покупать вакцины от COVID только через общеевропейские переговоры. Она также добавила, что Брюссель уже сформировал портфель заказов, достаточный для вакцинации всего населения Евросоюза.

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств—членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации»,— сказала журналистам Урсула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). Ранее об интересе к российской вакцине заявляла Венгрия.

По ее словам, ЕС уже договорился о поставках около 2,3 млрд вакцин. «Учитывая уже имеющийся портфель заказов… этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС»,— добавила она.

Глава ЕК напомнила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна пройти процедуру утверждения и исследования со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «Мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах»,— уточнила она.

Ранее EMA разрешило использование в ЕС вакцин от BioNTech / Pfizer и от Moderna. Ожидается, что в ближайшее время разрешения на поставки также получат компании AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. С ними ЕК уже заключила соглашения. Массовая вакцинация в странах ЕС началась в конце декабря.

О вакцинации в регионе — в материале “Ъ” «Европа открывает противовирусный фронт».