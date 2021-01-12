Краеукольный вопрос Европы

Спустя две недели после старта в Евросоюзе кампании по вакцинации от коронавируса ситуация там по-прежнему остается близкой к критической. Тысячи людей находятся в реанимации, а власти ряда стран не исключают и третьей волны карантинных мер. Главная задача, которая сейчас стоит перед европейскими лидерами,— добиться массовой иммунизации к лету и предотвратить новый всплеск заболеваемости осенью 2021 года. Но пока, как предупредила канцлер ФРГ Ангела Меркель, европейцев ждут самые тяжелые недели за весь период пандемии.

11 января 2020 года комитет по здравоохранению китайского города Уханя сообщил о первой — официальной — смерти, вызванной новым коронавирусом. На тот момент во всем 11-миллионном городе был зафиксирован 41 случай заражения. Ровно год спустя число зарегистрированных случаев заболевания по всему миру превысило отметку 90 млн человек (из них в России — 3,4 млн человек). Более 1,9 млн больных коронавирусом в мире скончались. COVID-19 добрался до самых удаленных уголков планеты: в понедельник о первом случае заражения в стране сообщил Дэвид Паньюэло, президент Микронезии, 100 тыс. населения которой разбросано по островам в Океании. При этом происхождение вируса до сих пор не вполне исследовано учеными. Только на этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что в КНР 14 января направится группа международных экспертов «для определения источника вируса и пути его внедрения в человеческую популяцию».

В европейских странах, где накануне Нового года стартовала первая масштабная кампания по вакцинации, вторая волна пандемии пока продолжает набирать обороты.

Во Франции, Германии и других странах продлены ограничительные меры, закрыты кафе и рестораны, действуют строгие ограничения на встречи даже с близкими. При этом во Франции не исключают введения уже в третий раз режима самоизоляции. Несмотря на все усилия, на выходных число смертей от коронавируса в 11,5-миллионной Бельгии превысило символическую отметку 20 тыс. человек, в 83-миллионной Германии — 40 тыс. человек.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживают наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии»,— объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Следующие несколько недель будут худшими для Национальной службы здравоохранения за всю историю пандемии»,— согласился главный санитарный врач Англии Крис Уитти. Он отметил, что эта зима заставляет врачей работать на пределе возможностей.

Вопреки призывам политиков, убеждающих граждан соблюдать строгие карантинные меры, многие европейцы недовольны ходом вакцинации.

Кто-то в принципе отрицает риски заражения и не готов прививаться. Другие истощены финансовыми проблемами, затронувшими целые отрасли. Так, в воскресенье в центре Праги на митинг против жестких ограничительных мер в Чехии вышли более 2 тыс. человек.

21 января председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет с лидерами 27 стран ЕС совещание по борьбе с коронавирусом. Впрочем, генеральная линия очевидна всем: необходимо до осени и новых холодов успеть вакцинировать максимальное число людей и добиться хоть какого-то массового иммунитета. По словам немецкого исследователя Роберта Тимме из Университетской клиники Фрайбурга, для этого необходимо, чтобы антитела появились хотя бы у 60% населения (переболевших или сделавших прививку). При этом естественный иммунитет (возникающий у переболевших), по его словам, общество не спасет — его выработка заняла бы долгие годы. Поэтому, например, в Великобритании к осени намерены вакцинировать все взрослое население.

Пример тем, кто сомневается в своей готовности к вакцинации, уже подали многие европейские лидеры. Привились, в частности, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп. На этой неделе привиться планирует и папа римский Франциск, чей личный врач скончался от последствий коронавируса. «Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей,— уверен 84-летний понтифик.— И я уже записался»,— сообщил он.

Напомним, что первой среди стран Западной Европы вакцинацию начала Великобритания, сейчас там сделано более 1,3 млн прививок. За ней с отрывом следуют Италия и ФРГ (более 600 тыс. в каждой из этих стран). От 100 тыс. до 300 тыс. доз введено в Испании, Польше, Дании и Румынии. Правда, в этой статистике учитывается не число привитых граждан, а количество сделанных им прививок. Между тем вакцинация Pfizer / BioNTech предполагает введение двух доз препарата.

При этом пока мощностей для производства одобренной в ЕС вакцины Pfizer / BioNTech катастрофически не хватает, и в большинстве европейских стран прививка доступна только пожилым людям и медработникам.

Но в начале января в Евросоюзе была одобрена вторая вакцина, американской компании Moderna. А к концу января разрешение может получить и препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Российская сторона за сертификацией своей вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза даже не обращалась.

Галина Дудина