Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе телефонного разговора выразил послу США в Москве Джону Салливану «решительный протест» в связи с «прямым вмешательством во внутренние дела» России. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В министерстве сочли, что публикации на сайте американского посольства и его страницах в соцсетях направлены на поддержку «незаконных акций» сторонников арестованного оппозиционера Алексея Навального. Между тем в посольстве США в Москве “Ъ” заявили, что разговор между послом и замглавы МИД РФ был заранее запланирован. Претензии в свой адрес американские дипломаты отвергают.

О том, что Сергей Рябков «провел разговор» с Джоном Салливаном, в эфире «Первого канала» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением посольством США в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов,— сообщила она.— До сведения американского посла было доведено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявление Госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны».

Нарекания властей России вызвали сразу несколько публикаций американской дипмиссии. Так, 22 января на сайте посольства США появился пост с «предупреждением о демонстрациях», в котором сообщалось, что сразу в нескольких российских городах 23 января пройдут акции в поддержку «оппозиционного активиста». Имя Алексея Навального не упоминалось.

Посольство призвало граждан США воздержаться от участия в этих акциях, поскольку они «скорее всего, будут несогласованными».

«Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы (российских.— “Ъ”) городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий»,— говорилось в сообщении.

Далее следовал список городов, где планируются протестные акции, с указанием мест и времени сбора манифестантов, а также предполагаемых маршрутов шествий. При этом в случае с Москвой говорилось, что участники соберутся на Пушкинской площади, а затем двинутся в сторону Кремля. В конце поста граждан США вновь призывали избегать демонстраций и районов, где они будут проходить, и иных мест скопления людей.

Предупреждение было опубликовано только на английском языке, хотя большинство материалов посольства дублируются на русский.

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Как уже сообщал “Ъ”, подобные предостережения — распространенная практика: например, в декабре 2020 года посольство США в Турции рассказывало о демонстрациях около консульства США в Стамбуле.

В день манифестаций в России также было выпущено аналогичное сообщение о протестах в Амстердаме.

За несколько дней до этого — о демонстрациях в Праге. Место и время проведения акций там тоже обозначены.

Тем не менее в МИД РФ сочли эту публикацию раскруткой протестных акций. «Посольство США вновь подробно "информирует" на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России,— говорилось в Telegram-канале министерства.— Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами"».

«Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию»,— предупредили в МИД РФ.

Представитель ведомства Мария Захарова пообещала, что американских дипломатов вызовут для дачи объяснений по поводу публикации «карты протестов в России». Она обратила внимание на то, что на сайте посольства США было указано не только место сбора демонстрантов в Москве, но также уточнялось, что участники акции пойдут в направлении Кремля, хотя, по ее словам, сами организаторы акции конечной точки маршрута заранее не говорили.

«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли»,— отметила она в Facebook. И продолжила: «Можно представить, что началось, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов».

Стоит, впрочем, отметить, что организаторы все же сообщали заранее о направлении шествия: от Пушкинской до Манежной площади.

То есть, по сути, до Кремля.

Как бы то ни было, в Кремле тоже сочли эту публикацию «некорректной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» сказал, что подобные материалы «косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела».

В посольстве США в Москве “Ъ” в понедельник вечером заявили, что телефонный разговор между Джоном Салливаном и Сергеем Рябковым был заранее запланирован. «В ходе разговора посол Салливан подчеркнул, что приоритетом дипмиссии США в России является безопасность находящихся на территории РФ американских граждан и что посольство обязано предоставлять им информацию о потенциальных рисках. Это стандартная консульская работа дипломатических миссий многих стран»,— добавили там.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако власти РФ возмутила не только эта публикация, но также комментарии посольства США и самого Госдепартамента по следам демонстраций 23 января. Так, в день протестов на странице американской дипмиссии в Twitter появилось следующее сообщение: «Мы следим за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах. Были задержаны более 350 мирных протестующих и журналистов. США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав».

Реакция российского МИДа не заставила себя ждать. «Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних»,— заявили на Смоленской площади.

В сообщении российского министерства подчеркивалось, что «властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

Но в Госдепартаменте на этом не остановились и выпустили еще одно заявление с жесткой критикой действий российских властей. «Продолжающиеся усилия по ущемлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление акций протеста — тревожные признаки дальнейшего ограничения гражданского общества и основных свобод (в России.— “Ъ”)», — говорилось в нем.

Госдепартамент призвал российские власти «освободить всех граждан, задержанных за осуществление своих универсальных прав, а также немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального». Таких пространных заявлений с критикой действий Москвы в сфере прав человека американское внешнеполитическое ведомство не выпускало со времен президентства Барака Обамы.

Мария Захарова в эфире «Первого канала» добавила, что послу США Джону Салливану в этой связи «было указано на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм». Она также сообщила, что американской стороне будет направлена нота протеста в связи с распространением недостоверной информации, связанной с Россией, на платформах интернет-компаний, базирующихся в США.

Елена Черненко, Алексей Наумов