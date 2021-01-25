«Навальный — самый опасный враг Путина»

23 января в России прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как иностранные СМИ отреагировали на протесты в России — в подборке “Ъ”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Во многих городах субботний митинг стал крупнейшей демонстрацией за долгое время. Столь широко разбросанных географически — от Владивостока до Санкт-Петербурга — Россия при власти Владимира Путина еще не видела… Чем больше становится людей, тем смелее выкрикиваемые хором лозунги. Кричат: «Беларусь!» — из солидарности с протестным движением в соседней стране. «Путин вор»,— кричат многие. «Убийца»,— кричат некоторые.

Ведут себя демонстранты спокойно и вежливо. Они даже переходят дорогу на зеленый свет.

Но мирным шествие не остается. Во второй половине дня в Москве действия полицейских против демонстрантов становятся все жестче.

The Observer (Лондон, Великобритания)

Отрицать существование Навального — и тот реальный вызов, который он бросает коррумпированному, репрессивному режиму,— стало намного сложнее в эти выходные. Силовики задерживали его помощников и блокировали соцсети в попытке предотвратить демонстрации. Это не сработало.

Волна, начавшись в Сибири и на Дальнем Востоке и набирая силу по мере продвижения на запад через все часовые пояса, прокатилась в субботу по стране, без колебаний направляясь к Кремлю. Путина нигде не было видно, как это часто бывает в моменты кризиса.

Протесты и грубые попытки их подавления вызовут дальнейший раскол в российском обществе, согласие в котором уже подорвано хроническим плохим управлением в политике и экономике.

Неизбежные фальсификации на общенациональных выборах, которые должны пройти в сентябре, добавят дополнительного напряжения.

The Times (Лондон, Великобритания)

На примере России мы увидели, что делают авторитарные режимы, когда сталкиваются с законными вызовами. Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, заключенного в неприступную московскую тюрьму, вышли на демонстрацию. Сотни из них были арестованы во время этих общенациональных протестов. Власти так нервничали, что некоторые помощники Навального были задержаны еще до начала протестов…

Все идет не так, как надо Путину. Он будет сожалеть об уходе Дональда Трампа из Белого дома. По той или иной причине бывший американский президент предпочитал не нападать на российского лидера и не критиковать его. Джо Байден, напротив, после встречи с Владимиром Путиным в 2011 году, как известно, вспоминал, что смотрел ему в глаза и «не видел души»…

Если это предвещает более жесткую позицию Вашингтона по отношению к Москве, то это хорошо.

Россия так и не получила достойного наказания за возмутительные отравления «Новичком» в Солсбери и за поддержку репрессивных режимов по всему миру. Удачи господину Навальному и его отважным сторонникам.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Большое число вышедших людей направило мощный сигнал Кремлю об охвате и готовности сторонников Навального действовать. Мгновенный силовой ответ со стороны властей лишь подчеркнул давление, которому противостоят российские власти. Теперь они должны решить, оставлять ли Навального за решеткой. Навальный еще раз доказал, что он может мобилизовать массовую поддержку для конфронтации с правительством Путина, в частности среди молодых россиян, даже находясь за решеткой.

Столкновения в России могут уже сейчас поставить сложную внешнеполитическую задачу перед администрацией Байдена, которая намерена определиться в своих отношениях с Путиным.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Эти демонстрации не представляли непосредственной угрозы для президента Путина и его власти. Но широкий размах и удивительная смелость, показанная многими протестующими, показала масштаб усталости от стагнирующей, погрязшей в коррупции политической системы, которую господин Путин возглавляет уже два десятилетия.

Арест (Навального.— “Ъ”), по словам протестующих, способствовал прорыву скрытого недовольства экономическим застоем и масштабной коррупцией при господине Путине. Но Кремлю и господину Путину ранее уже удавалось пережить протесты — и в этот раз мало что указывает на то, что будет как-то по-другому.

Российские государственные СМИ четко дали понять, что Кремль не склонится под давлением, осудив протесты как «волну агрессии», которая может привести к тюремным срокам против некоторых протестующих.

Поэтому сейчас вопрос заключается в том, сможет ли интенсивность столкновений побудить россиян к действиям либо, напротив, оттолкнет от призывов команды Навального к новым протестам.

В последние месяцы опросы общественного мнения в стране, которая пропитана государственной пропагандой и где люди часто просто боятся высказываться, показывают, что для популярности господина Путина нет серьезных угроз от господина Навального. При этом господин Путин отказывается произносить его имя на публике.

The Mail on Sunday (Лондон, Великобритания)

Алексей Навальный — самый опасный враг Владимира Путина. И суббота показала, почему это так. Десятки тысяч россиян в десятках городов вышли, даже при температуре ниже –50°С, чтобы протестовать против жадности, лжи и бандитизма своих правителей. Кремлевские политтехнологи называют активиста мошенником, марионеткой Запада и экстремистом. Они высмеивают историю о почти стоившем ему жизни отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок». Они отвергают его критические расследования фактов коррупции режима.

Внутри России кампания Навального набирает обороты, в то время как режим Путина еще никогда не выглядел более потрепанным. Сохраняющаяся нерешительность западных правительств, в том числе британского, в борьбе с кремлевской клептократией позорна. Поток грязных денег развращает нашу собственную систему управления, позволяя богатым людям покупать защиту и влияние. И это подтверждают усердно продвигаемые российской пропагандистской машиной заявления, о том, что наши разговоры о демократии и верховенстве закона — всего лишь показуха. В конце концов наша система оказывается точно такой же, как и у них.

Наше лицемерие — это горький удар для храбрых россиян-идеалистов, таких как те, кто вышел на демонстрации, кто жаждет свободы и достоинства.

Как это ни стыдно признавать, но они верят в наши ценности больше, чем мы сами. Личное мужество Навального должно нас вдохновлять. Он добровольно решил вернуться домой, в лапы режима, который пытался убить его, чтобы возглавить борьбу за будущее своей страны. Сколько наших политиков проявляют подобную стойкость? Наш ответ пока — лишь пустые фразы…

Le Figaro (Париж, Франция)

Отличительной чертой этих протестов стало то, что имя Навального сумело мобилизовать широкие массы в провинции — там, где его популярность до этого оставалась низкой. Еще одна отличительная особенность — насилие, которое было особенно заметным в субботу в Москве и Санкт-Петербурге. Как со стороны правоохранительных органов, так и демонстрантов, которые не стеснялись нападать на полицейских, что нечасто встречается в России.

Мы увидели бойца ОМОНа, поваленного на землю и избитого толпой. Автомобиль с мигалками в Москве был жестоко захвачен демонстрантами, а его водитель ранен. На полицейских сыпались снежки, что может привести к уголовному преследованию и тюремному заключению… По данным российской НКО, специализирующейся на мониторинге оппозиционных движений, 42% участников субботних протестов впервые вышли на улицы, что может быть объяснением того, что их мало что могло остановить.

Перевели Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик