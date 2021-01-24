Штаб Навального во Владивостоке призвал не выходить на акции в воскресенье

Сторонникам политика Алексея Навального во Владивостоке не следует выходить на акции протеста 24 января, сообщил штаб оппозиционера во Владивостоке. По его сообщению, призывы к участию в протестах в воскресенье — это провокация, и соратники политика к ней не причастны.
«В соцсетях гуляет информация о том, что сегодня во Владивостоке снова будет проходить некая акция протеста. Спешим сообщить, что мы ничего не анонсировали, и не знаем, кто организатор… Призываем вас остаться сегодня дома и не вестись на подобные провокации»,— написал региональный штаб господина Навального в Facebook. Местное время на момент публикации — 11:42.
Протесты 23 января. Главное
По утверждению соратников господина Навального, во Владивосток «были стянуты силовики из других городов Приморья». При этом штаб отметил, что сторонникам политика стоит беречь «свои силы и себя до 30 января». О возможности протестов на следующих выходных накануне говорил глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков во время стрима на YouTube.
17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По сведениям «ОВД-Инфо», во время протестов к 5:00 мск было задержано более 3,3 тыс человек. В Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества. После протестов юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. в дополнение к уже выписанному штрафу в 250 тыс. руб.
О протестных акциях в Москве — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».