— Если в каких-то физических экспериментах исследуются какие-то ядерные реакции либо на тяжелых, либо на легких ионах, то мы параллельно исследуем реакцию поглощения остановившихся пи-мезонов, или иначе — пионов. В некоторых случаях появляются пи-мезоны, которые, когда останавливаются, попадают в атомы и образуют так называемый пионный атом, в котором вместо электрона вокруг ядра вращается пион. Затем, после распада пионных атомов, эти пионы поглощаются, и в результате может образовываться что угодно, и мы в этот момент как раз ищем ту самую экзотику, про которую только что говорили. Сложность заключается в том, что вот события образования мультинейтронных систем — они очень редкие. Несмотря на то что вот мы проводили этот эксперимент достаточно давно, до сих пор статистическая обеспеченность наших данных — она по крайней мере не меньше, чем в других экспериментах, проводимых в настоящее время. А эксперименты такого типа проводятся во всем мире: в Европе, в Германии, во Франции, в США — в Мичиганском университете, в Японии.