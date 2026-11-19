За образы отвечал стилист Рамиль Мустафаев. Концепцию построили вокруг эстетики трех Великих Домов из вселенной сериала — каждый образ стал современным прочтением стиля клана героя. Диана Пожарская и Лео Канделаки вышли в Saint Laurent, Юрий Колокольников — в Ann Demeulemeester, Сергей Шакуров, Андрей Мерзликин и Денис Шведов — в смокингах Stefano Ricci, Игорь Верник — в JUUN. J, Мария Андреева — в Armarium, Александра Ревенко — в Sashaverse. Для Александры Киселевой и Олега Савостюка Planta Rosa сделали кастомные образы.