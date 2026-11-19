В Кремле усомнились в готовности Украины к гуманитарной миссии в Константиновке
Заявления руководства Украины по поводу гуманитарной операции в Константиновке говорят о неготовности страны присоединиться к миссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы слышите тишину на этот счет из Киева, точнее, не тишину, а весьма противоречивые заявления, которые вовсе не говорят о готовности присоединиться к этой инициативе»,— сказал журналистам господин Песков.
Провести гуманитарную миссию в Константиновке предложил президент России Владимир Путин 12 ноября. С такой инициативой он выступил на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Аналогичная миссия состоялась в Алешках Херсонской области в октябре. Стороны договорились проводить такие операции регулярно.