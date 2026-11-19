Биржа доверилась алгоритму
Что даст инвесторам первый ИИ-индекс Мосбиржи
Рынок заинтересуется индексом акций на базе искусственного интеллекта, но революцию он не произведет. Так опрошенные “Ъ FM” эксперты отреагировали на запуск мультиагентной системы от Мосбиржи. Алгоритм отбирает бумаги с самой высокой потенциальной доходностью.
Это первый такой инструмент в России. И по сути он несильно отличается от зарубежных аналогов, рассуждает советник собственников бизнеса по капитализации и привлечению инвестиций, основатель Института финансово-инвестиционных технологий (ИФИТ) Алексей Примак:
«Я это видел еще лет 5-7 назад. Американский был такой индекс и у банка HSBC, я помню, был такой индекс. Индекс — это просто расчетная величина. А уже потом на него начинают выпускать продукты, то есть какая-нибудь управляющая компания может сделать фонд, который будет изменяться в точном соответствии с этим индексом, и тогда инвестор это может купить. Пока, насколько я понимаю, главная задача — сравнивать, как работает искусственный интеллект в отборе акций, и его успехи, и как работает просто обычный индекс на Мосбирже, куда входит 100 компаний. И если он на каком-то рыночном цикле, хотя бы год, покажет результат лучший, чем то, что делает инвестор, тратя на это по часу в день — вывод очевиден. Надо просто перестать тратить время — сделать свой портфель в точной копии с этим индексом.
Я теперь туда буду поглядывать, но научиться правильно и быстро выбирать акции пока не означает зарабатывать на этих акциях. Индекс анализирует финансовую отчетность компаний, смотрит на движение котировок и новости. Но фондовый рынок — штука достаточно сложная. Например, “хорошая новость” — что это означает для котировок этой конкретной акции? Тут начинаются нюансы. А если мы эту “хорошую новость” ждали, и ждали давно, и успели заложить свои ожидания в эту цену, то есть многие покупали, то иногда выход “хорошей новости” может означать падение котировок».
По данным Мосбиржи, новых инвесторов становится все меньше. В 2025-м их число выросло на 5 млн человек, в этом году — всего на 3. Одна из ключевых задач индекса на базе искусственного интеллекта — привлечение молодой аудитории, так считает эксперт по алгоритмическому трейдингу, гендиректор компании RU-VDS Никита Цаплин:
«Больше фокусируемся на “железе” и “облаках” для тех, кто такие модели обучает, ну а затем, как на дистанции алгоритмический индекс обыграет классический, понаблюдаю я с большим интересом. Классическим биржам, и не только в России, приходится по факту бороться за свободные деньги с криптоплощадками, а молодой аудитории традиционный фондовый рынок зачастую кажется слишком медленным.
Продукты с приставкой “ИИ” ежемесячной ребалансировкой призваны несколько освежить этот имидж: они говорят с аудиторией на одном языке. К тому же, другим аргументом в эту пользу является то, что в криптоиндустрии классические алгоритмические индексы под управлением нейросетей уже тоже существуют. Конечно, в моменте рынок это не перевернет, но тренд задает логичный и правильный.
Спрос на ИИ-агентов и вычислительные мощности под анализ данных в реальном времени будет только расти. А если смотреть на зарубежные площадки, такие истории уже тоже обкатываются, то есть существует и линейка S&P 3AI, и EPEX, и так далее, таким образом, Московская биржа идет в мировом тренде».
При этом Мосбиржа уже применяет искусственный интеллект для других задач. Например, в июле площадка внедрила инструмент для выявления операций с признаками инсайдерской торговли.