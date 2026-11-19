«Я это видел еще лет 5-7 назад. Американский был такой индекс и у банка HSBC, я помню, был такой индекс. Индекс — это просто расчетная величина. А уже потом на него начинают выпускать продукты, то есть какая-нибудь управляющая компания может сделать фонд, который будет изменяться в точном соответствии с этим индексом, и тогда инвестор это может купить. Пока, насколько я понимаю, главная задача — сравнивать, как работает искусственный интеллект в отборе акций, и его успехи, и как работает просто обычный индекс на Мосбирже, куда входит 100 компаний. И если он на каком-то рыночном цикле, хотя бы год, покажет результат лучший, чем то, что делает инвестор, тратя на это по часу в день — вывод очевиден. Надо просто перестать тратить время — сделать свой портфель в точной копии с этим индексом.