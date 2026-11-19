Начиная с 2012 года местом встречи спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным (сегодня он занимает пост замглавы комитета Совфеда по международным делам) неизменно выступала Прага. В прошлом именно в рамках «пражского формата» сторонам, разорвавшим дипотношения в 2008 году, после вооруженного конфликта в Южной Осетии и признания Россией независимости этой республики и Абхазии, удалось восстановить торгово-экономические связи России и Грузии, возобновить прямые рейсы и решить гуманитарные вопросы по обмену заключенными.