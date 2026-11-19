Москва сменила географию российско-грузинских переговоров
Встреча представителей Москвы и Тбилиси впервые прошла в Минске
19 ноября в заместители министров иностранных дел России и Грузии Михаил Галузин и Георгий Зурабашвили провели двусторонние переговоры. Примечательным стало то, что впервые с «пятидневной войны» 2008 года местом встречи представителей двух стран стал Минск. Эксперты отмечают, что перенос двусторонних переговоров из Чехии, страны НАТО, где проходили все предыдущие раунды, в союзную для России страну — огромная политическая и дипломатическая победа Москвы.
Начиная с 2012 года местом встречи спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным (сегодня он занимает пост замглавы комитета Совфеда по международным делам) неизменно выступала Прага. В прошлом именно в рамках «пражского формата» сторонам, разорвавшим дипотношения в 2008 году, после вооруженного конфликта в Южной Осетии и признания Россией независимости этой республики и Абхазии, удалось восстановить торгово-экономические связи России и Грузии, возобновить прямые рейсы и решить гуманитарные вопросы по обмену заключенными.
Нынешнюю встречу, согласно заявлению МИД Грузии, стороны решили посвятить «расширению торговли, росту туристических потоков и развитию культурных связей». Однако самой громкой новостью оказался перенос локации переговоров из Праги в Минск.
Грузинская оппозиция отреагировала на это довольно бурно. В партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) заявили, что перенос переговоров в Минск свидетельствует о намерениях правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили «восстановить дипломатические отношения с Россией, окончательно отказаться от курса на вступление в НАТО и ЕС и втянуть Грузию в Евразийский союз».
Изменение локации для переговоров произошло на фоне процессов в Конституционном суде Грузии о признании антиконституционными ключевых прозападных партий страны (ЕНД, «Коалиция за перемены», «Лело», «Федералисты» и «За Грузию»).
Эксперты между тем отметили, что пойти на перенос площадки Тбилиси был вынужден под давлением Москвы. «В начале октября Россия нанесла мощный удар по грузинскому виноделию, запретив импорт 80% винной продукции, а также минеральной воды. Это стало предупреждением о вероятном запрете всего сельскохозяйственного импорта и прекращении авиасообщения, если Тбилиси станет упрямиться по вопросу переформатирования диалога»,— отметил в беседе с “Ъ” эксперт ресурса Nation.ge Давид Авалишвили.
По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2024–2025 годах РФ занимала первое место по объему импорта грузинской продукции, а российские туристы формировали крупнейший поток иностранных гостей. С января по октябрь этого года из 4,4 млн туристов на граждан РФ пришлось более 1,1 млн человек, то есть четверть.
«Перенос двусторонних переговоров из страны НАТО Чехии в союзную для РФ Белоруссию — огромная политическая и дипломатическая победа Москвы»,— заявил “Ъ” и бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили.
Он также предположил, что следующим шагом станет требование о смене локации Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, проводящихся с 2008 года при участии РФ, США, Грузии, Абхазии и Южной Осетии под эгидой ЕС, ОБСЕ и ООН. Напомним, что если «пражский формат» концентрировался в основном на практических вопросах взаимодействия Москвы и Тбилиси, то в рамках Женевских дискуссий стороны обсуждают территориальные разногласия.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, курирующий сейчас еще и южнокавказское направление, призывал перенести встречи из Женевы еще в 2024 году, объясняя это «потерей Швейцарией нейтралитета в контексте конфликта вокруг Украины». Тогда Тбилиси выступил категорически против. Инициативу Москвы не поддержал и Сухум: экс-глава МИД Абхазии Сергей Шамба намекал, что женевская площадка способствует международному признанию республики.
А вот в Цхинвале Москву поддержали. 18 ноября, вскоре после завершения уже 68-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, глава южноосетинской делегации Андрей Цховребов заявил, что Южная Осетия будет добиваться консенсуса по переносу площадки в «действительно нейтральную» страну — например, в ту же Белоруссию.