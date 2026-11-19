При ударе беспилотников в Саратовской области погибли три человека
Три человека погибли и двое пострадали при ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Последствия атак зафиксированы в Красноармейском районе. Повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры. «Все оперативные службы направлены на место»,— написал Роман Бусаргин в Telegram-канале.
О предыдущей атаке на Саратовскую область Роман Бусаргин сообщал 7 ноября. Тогда были повреждены несколько жилых домов.