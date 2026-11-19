«Представьте себе куб, разбитый на множество маленьких ячеек. Задача состоит в том, чтобы найти интересующее нас значение (решение уравнения) в каждой ячейке, зная условия на границах и в начальный момент времени. Вместо того чтобы пытаться определить эти значения одновременно, мы решили двигаться от слоя к слою. Сначала наш алгоритм вычисляет значения в первом слое, затем эти данные используются для расчета второго слоя, и так далее»,— поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ и Красноярского краевого фонда науки, Александр Ляпин, кандидат физико-математических наук, доцент базовой кафедры вычислительных и информационных технологий Сибирского федерального университета.