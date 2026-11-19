Слоеный пирог
Математики создали алгоритм для быстрого решения сложных 3D-задач
Ученые разработали алгоритм, который упрощает решение трехмерных уравнений с переменными коэффициентами. Подобные уравнения математики используют, чтобы описывать физические процессы в неоднородных средах — например, распределение тепла в живых тканях, кристаллах и инженерных конструкциях. В предложенном подходе сложная задача решается по слоям: она разбивается на последовательность более простых шагов, что ускоряет расчет.
Алгоритм упростит математическое моделирование в биологии, инженерии и строительстве. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ) и Красноярского краевого фонда науки, опубликованы в журнале Computation.
Многие природные и технические процессы можно описать с помощью математических уравнений. Например, сложные формулы, включающие множество переменных, позволяют рассчитать, как распространяется тепло в живой ткани или как ведет себя жидкость в трубопроводе.
Бывает так, что свойства среды (живой ткани или материала) в разных точках сильно отличаются. Если в одном месте материал плотный, а в другом — пористый, коэффициенты в уравнении будут меняться от точки к точке. Такие формулы называют уравнениями с переменными коэффициентами. Решать их очень трудно, потому что для каждой точки нужно делать свой отдельный расчет, а количество таких точек в трехмерном пространстве получается очень большим. Поэтому ученые стремятся создать алгоритм, который позволит быстро проводить подобные вычисления на обычных компьютерах.
Математики из Сибирского федерального университета (Красноярск) разработали подход, который позволяет послойно вычислять неизвестные значения в трехмерных уравнениях. Такое вычисление можно сравнить с 3D-печатью, где каждый новый тонкий слой пластика наносится на нижележащий. Так и в предложенном подходе расчет производится последовательно от одного слоя трехмерного уравнения к другому.
«Представьте себе куб, разбитый на множество маленьких ячеек. Задача состоит в том, чтобы найти интересующее нас значение (решение уравнения) в каждой ячейке, зная условия на границах и в начальный момент времени. Вместо того чтобы пытаться определить эти значения одновременно, мы решили двигаться от слоя к слою. Сначала наш алгоритм вычисляет значения в первом слое, затем эти данные используются для расчета второго слоя, и так далее»,— поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ и Красноярского краевого фонда науки, Александр Ляпин, кандидат физико-математических наук, доцент базовой кафедры вычислительных и информационных технологий Сибирского федерального университета.
Чтобы рассчитать хотя бы один слой, нужно определить неизвестные значения сразу для всех ячеек этого слоя одновременно. Для решения такой задачи алгоритм строит блочную матрицу Теплица — математическую конструкцию в виде прямоугольной таблицы из чисел, в которой особым образом упорядочены все переменные коэффициенты уравнения. Сначала программа создает матрицу, в которой вместо чисел стоят формулы коэффициентов. Затем в этот шаблон подставляются конкретные числовые значения для нужного слоя, в результате чего получается готовая система линейных уравнений, которая достаточно просто решается классическими численными методами.
Важно, что сама структура шаблона при вычислении разных слоев остается постоянной — меняются только числа внутри него. Это позволяет существенно сэкономить время на подготовку расчетов: не нужно заново строить таблицу для каждого слоя, достаточно один раз создать шаблон и затем заполнять его числами.
«Предложенный метод может стать универсальным инструментом для инженерных и научных расчетов. Например, его можно применять для моделирования тепловых процессов в неоднородных материалах и живых тканях. В частности, это важно для гипертермии опухолей — лечения, при котором раковые клетки уничтожают с помощью нагрева. В дальнейшем мы планируем выйти за рамки привычных прямоугольных областей и адаптировать алгоритм для более сложных геометрических форм — например, для задач в областях, имеющих форму пирамиды или других нерегулярных структур»,— рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ и Красноярского краевого фонда науки, Марина Апанович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры медицинской кибернетики и информатики Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.