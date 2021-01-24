Правозащитники сообщили более чем о 3,3 тыс. задержанных во время протестов в России

Во время акций в поддержку политика Алексея Навального в России было задержано 3324 человека, сообщает «ОВД-Инфо» по состоянию на 05:00 мск. По итогам 23 января организация сообщала более чем о 3 тыс. задержанных — это наибольшая численность задержанных за время наблюдений.

Где больше всего задержанных:

Москва — 1320, Санкт-Петербург — 490, Новосибирск — 96 Воронеж — 93, Нижний Новгород — 90.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». В Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества. После протестов юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. руб. в дополнение к уже выписанному штрафу в 250 тыс. руб.

О протестных акциях в Москве — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».