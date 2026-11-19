Но это вряд ли помешает доехать до Баальбека, древнего ливанского города тоже в долине Бекаа. Сначала это был город Ваала, а в эпоху греческого господства он назывался Гелиополис, то есть «Город Солнца». Именно здесь лучше всего в мире сохранились римские храмы. И обязательный для посещения Библос, современный ливанский город Джубейль. Ему 6 тыс. лет, а название по-гречески означает «папирус», который отсюда экспортировали.