«История Ливана по-настоящему захватывает»
Дмитрий Буткевич — о том, чем страна привлекает путешественников
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Ливан сейчас не самое очевидное направление для путешествий. Однако смельчаки находятся. Но и им, надеюсь, хватает ума не приближаться к приграничным с Израилем районам.
История Ливана по-настоящему захватывает. Бывшая Финикия была частью земель египетских фараонов, Римской и Османской империй. Над Бейрутом, столицей страны, во время Русско-турецкой войны с сентября 1773 года по январь 1774-го развевался и русский флаг. После ухода русского флота местные правители обращались к императрице Екатерине II с просьбой принять Ливан в состав России, но Петербург отклонил это предложение, чтобы не затягивать конфликт с Османской империей. А жаль.
Христиане составляют 40% населения, и для православных паломников это очень важный пункт: здесь проходил бой Георгия Победоносца со змеем. В стране много действующих древних православных храмов и монастырей.
В то же время здесь немало виноделен, которые для некоторых туристов входят в обязательную программу. В первую очередь это винодельни долины Бекаа, главного винодельческого региона Ливана. Среди них Chteau Ksara, построенный иезуитскими монахами в 1857 году, и Chteau St. Thomas с подземным хранилищем в виде пещеры и часовней в честь святого апостола Фомы.
Путешественников ждут древняя история, культура Ближнего Востока, средиземноморская природа и очень вкусная ливанская кухня с бесконечными застольями, хумусом, табуле, фалафелем, кебабами всех мастей и разнообразными мезе.
Железных дорог здесь нет. Передвигаться на арендованной машине непросто: движение на дорогах по-восточному хаотичное, а из-за экономии электричества, которое включают часа на два, во многих местах не работают светофоры.
Но это вряд ли помешает доехать до Баальбека, древнего ливанского города тоже в долине Бекаа. Сначала это был город Ваала, а в эпоху греческого господства он назывался Гелиополис, то есть «Город Солнца». Именно здесь лучше всего в мире сохранились римские храмы. И обязательный для посещения Библос, современный ливанский город Джубейль. Ему 6 тыс. лет, а название по-гречески означает «папирус», который отсюда экспортировали.