МИД РФ возмутился поддержкой США протестов в России

Министерство иностранных дел (МИД) России раскритиковало посольство США в Москве за сообщения в поддержку протестных акций. Ведомство обвинило его в поощрении насильственных действий. У американских дипломатов намерены взять объяснения в связи с публикациями о протестах.

«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних»,— заявил МИД.

«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия»,— говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сегодня заявила, что посольству США придется объяснить публикацию «маршрутов протестов» в России. По ее словам, если бы российское посольство в США опубликовало подобную карту, то это закончилось бы «глобальной истерией американских политиков».

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-инфо», на акциях задержали более 2 тыс. человек.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.