Захарова: дипломатам США придется объяснить публикацию маршрутов протестов в России

Представителям посольства США придется объясниться в МИД России по поводу публикации мест и времени проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и вбросило информацию о "походе на Кремль". Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

По ее словам, если бы российское посольство в США опубликовало подобную карту с указанием конечной точки в Капитолии, то это закончилось бы « глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов».

Пресс-секретарь посольства Ребекка Росс сообщила, что ведомство следит за сообщениями о протестах в 38 российских городах и задержаниях мирных протестующих и журналистов. «США поддерживают право людей на мирные акции протеста, свободу волеизъявления. Шаги, предпринимаемые российскими властями, подавляют эти права»,— написала она в Twitter.

22 января посольство США призвало американцев избегать мест в разных городах России, где будут проходить акции в поддержку господина Навального, и опубликовало маршруты и время начала акций. МИД РФ заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.