«ОВД-Инфо»: на митингах в поддержку Навального задержали более 2 тыс. человек

Число задержанных в ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило 2 тыс. человек — 2131, следует из данных «ОВД-Инфо». Больше всего задержали в Москве — 795.
Где больше всего задержанных:
Санкт-Петербург — 309,
Новосибирск — 95,
Воронеж — 50,
Казань — 49. .
Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера.
О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.