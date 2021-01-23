«ОВД-Инфо»: на митингах в поддержку Навального задержали более 2 тыс. человек

Число задержанных в ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило 2 тыс. человек — 2131, следует из данных «ОВД-Инфо». Больше всего задержали в Москве — 795.

Где больше всего задержанных:

Москва — 795,

Санкт-Петербург — 309,

Новосибирск — 95,

Воронеж — 50,

Казань — 49. .

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.