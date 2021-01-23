Правительство не поддержало законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в митинги

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Власти отмечают, что ответственность за такие действия может быть предусмотрена 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность). Законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко («Единая Россия») поддержал Следственный комитет России.

«Правительство РФ не поддерживает законопроект»,— говорится в отзыве, который приводит ТАСС.

Правительство в отзыве отметило, что за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность. Если при нарушении была опасность для жизни ребенка, то нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Ст. 151.2 УК РФ предусматривает лишение свободы до одного года, а в случае, если были призывы к участию в несанкционированной акции с использованием СМИ или в интернете,— до трех лет.

«Пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния»,— говорится в отзыве правительства. Правительство считает, что санкция также не соответствует принципу справедливости по ст. 6 УК РФ.

СКР дал положительный отзыв на законопроект. Верховный суд России только сообщил, что к документу есть замечания юридико-технического характера. Законопроект пока не внесен в Госдуму, он направлен в экспертно-консультативный совет по законотворчеству «Единой России».

Сегодня, 23 января, в России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.