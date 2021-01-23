Член Общественной палаты заявил о предотвращении массового выхода детей на митинги

Массовое участие несовершеннолетних в митингах удалось предотвратить, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко. Сегодня, 23 января, по всей стране проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседу, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей»,— заявил господин Рыбальченко «РИА Новости».

По его словам, задержания на Дальнем Востоке были вызваны действиями протестующих: люди выходили на проезжую часть, нарушали меры безопасности при движении.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Ведомство также поддержало проект закона о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях, который подготовил депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия»). Правительство, однако, дало отрицательный отзыв, пояснив, что ответственность за это предусмотрена ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность).

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.