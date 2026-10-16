Трамп допустил уход Кэти Захарии с поста пресс-секретаря Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария столкнулась с несправедливой критикой со стороны СМИ. Глава государства допустил ее переход на другую должность.
«Я сказал ей: "Кэти, ты не обязана этого делать". Я сказал ей: "Честно говоря, на твоем месте я бы передумал"»,— сказал Дональд Трамп журналистам (видео опубликовал Fox News).
На вопрос журналиста о возможности перехода Кэти Захарии на другую должность американский президент ответил: «Когда я вернусь, мы поговорим, потому что я считаю, что Кэти не следует заставлять страдать так, как она страдает от рук прессы».
Источник Fox News в Белом доме подтвердил, что Кэти Захария переходит на другую должность. По информации The New York Times, она уже была уволена.
Кэти Захария была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома 9 октября. После первого брифинга американские СМИ резко ее раскритиковали. Источники некоторых медиа установили, что у госпожи Захарии нет лицензии юриста, хотя Дональд Трамп называл ее квалифицированным адвокатом.