МВД Москвы сообщило о четырех тысячах участников акции в Москве

Около 4 тыс. человек участвуют в несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального сегодня проходят по всей стране.

«На Пушкинской площади на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек»,— сообщается на сайте МВД столицы.

Около 14:00 на площади задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, а позже — жену оппозиционера Юлию Навальную. По информации корреспондента “Ъ FM”, сотрудники полиции группами по десять человек вклиниваются в толпу, отрезают людей друг от друга. Люди пытаются не отдавать тех, кого задерживают.

За акциями в поддержку Алексея Навального следите в онлайн-трансляции “Ъ”.