Юлию Навальную задержали на акции в Москве

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали на акции в поддержку политика в Москве, она написала об этом в Instagram. Это произошло меньше чем через полчаса после того, как госпожа Навальная сообщила, что пришла на демонстрацию.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке»,— написала Юлия Навальная в следующем посте.

Несогласованные акции в поддержку оппозиционера проходят сегодня, 23 января, по всей стране. Демонстранты не согласны с арестом Алексея Навального. По информации «ОВД-Инфо», задержано около 400 человек. В Москве происходят стычки демонстрантов с полицией.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.