Депутат по Басманному району Москвы Виктор Котов арестован на пять суток

Муниципального депутата по Басманному району Москвы Виктора Котова арестовали на пять суток, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Александра Альдаева.
Виктора Котова обвинили в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Его задержали вчера, 21 января. Ночь депутат провел в отделе полиции.
Задержания и аресты сторонников Алексея Навального сегодня проходят во многих городах. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.
Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».