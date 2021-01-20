Алексея Навального оценили по недостоинству

Открытие весенней сессии Госдумы ознаменовалось серией выступлений, посвященных политику Алексею Навальному: спикер Вячеслав Володин и лидеры оппозиционных фракций обвинили его в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Такой информационный залп прозвучал тем более неожиданно, что в предыдущие два дня позицию руководства страны по этому делу публично отстаивал только глава МИДа Сергей Лавров. Cобеседники “Ъ” разошлись во мнениях относительно того, высказывались парламентарии от души или их вдохновили спикер Вячеслав Володин и администрация президента (АП). Тем временем сторонники оппозиционера «сыграли на обострение», опубликовав расследование о президенте Владимире Путине, которое в Кремле уже назвали «неправдой».

17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в Химкинском УМВД решил заключить политика под стражу на 30 суток за неоднократное нарушение требований к условно осужденному. 2 февраля Симоновский суд Москвы должен рассмотреть иск ФСИН о замене господину Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы. Руководители многих западных стран и международных организаций осудили арест оппозиционера и призвали к его немедленному освобождению.

Первым об Алексее Навальном (правда, не назвав его имени) в Думе во вторник вспомнил ее спикер Вячеслав Володин. В своей речи по случаю открытия весенней сессии он упрекнул Европарламент за то, что тот делает заявления по «человеку, засланному к нам из Германии», но молчит о ситуации в США. Выступивший следом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «гонца из Берлина» «надувают уже много лет, но за ним ничего нет, кроме организации российского майдана». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посвятил арестованному оппозиционеру почти всю свою речь, хоть ему и было «противно о нем говорить». Он назвал господина Навального «лидером оппозиции из идиотов, больных людей и авантюристов» и заявил, что тот «должен или сидеть пожизненно в наших тюрьмах на Крайнем Севере, или уехать навсегда, как Ходорковский». А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во время заседания разослал в СМИ свой озвученный ранее комментарий, где назвал оппозиционера предателем и марионеткой в чужих руках, так как он «готов к сотрудничеству с иностранными спецслужбами».

Вячеслав Володин поблагодарил коллег за их высказывания и добавил, что Алексею Навальному «нечего делать ни в каких органах власти». Позже спикер разъяснил свою позицию “Ъ”, подчеркнув, что «Навальный — пешка в руках западных спецслужб, инструмент, используя который иностранные государства пытаются дестабилизировать ситуацию в России». Он также припомнил убийство в 2018 году в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи, критиковавшего саудовские власти: «Вот так бы выступили в отношении Хашокджи, когда его расчленили в здании консульства Саудовской Аравии. Нет, дальше реплик дело не пошло. Потому что с саудитами их связывают серьезные финансовые интересы».

Уже после пленарного заседания первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил “Ъ”, что «заявленная председателем Госдумы позиция полностью соответствует позиции» его фракции. Он также отметил, что Вячеслав Володин заранее обсудил с депутатами свое выступление на открытии сессии.

Стоит отметить, что в предыдущие два дня лидеры парламентских партий комментировали ситуацию вокруг Алексея Навального крайне скупо. Разве что Геннадий Зюганов, отвечая на вопросы радио «Комсомольская правда», обвинил оппозиционера в работе на западные спецслужбы и подготовке «российского майдана». В «Единой России» в понедельник не стали отвечать на вопрос “Ъ” об оценке событий с господином Навальным. А источники “Ъ” в АП и близкие к ней выражали сомнения в том, что оппозиционер представляет для Кремля «политическую угрозу», и утверждали, что его судьба теперь зависит больше от правоохранительных органов и судебной системы. Как выразился источник “Ъ”, близкий к АП, в эти дни во внутриполитическом блоке Кремля предпочитали «не разжигать» тему.

В роли едва ли не единственного высокопоставленного политика, публично отстаивавшего позицию российских властей в этом деле, в понедельник выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. На своей ежегодной пресс-конференции он заявил, что случай с Алексеем Навальным неправомерно и искусственно приобрел внешнеполитическое влияние, российские власти лишь следуют национальному законодательству: «Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышня, которая выходит на бал».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который в понедельник не проводил регулярный конференц-колл с журналистами, прокомментировал позицию Кремля лишь во вторник. Он заявил, что Владимир Путин не боится Алексея Навального, а Кремль не будет поддаваться призывам Запада: «Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям».

В оценке того, кто был вдохновителем думских выступлений по «делу Навального», источники “Ъ” расходятся. По версии одних, инициатором стала АП: так утверждают источник в администрации и человек, близкий к руководству Госдумы. Два других собеседника “Ъ”, близкие к АП и к думскому руководству, считают это скорее инициативой Вячеслава Володина. «Они самостоятельные политики»,— уверяет еще один сотрудник внутриполитического блока Кремля. Третью версию выдвинул источник “Ъ”, знакомый с ситуацией: по его словам, депутаты просто спонтанно среагировали на заявление Геннадия Зюганова на радио.

Тем временем сторонники Алексея Навального, похоже, решили «пойти на обострение». Всероссийскую акцию протеста, намеченную на 23 января, они анонсировали сразу после ареста оппозиционера. В связи с этим ряд активистов уже получили от правоохранителей предупреждения о недопустимости нарушения федерального законодательства о митингах. Кроме того, во вторник основанный господином Навальным Фонд борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) опубликовал новый фильм-расследование о карьере и имуществе Владимира Путина. В нем президент обвиняется в получении дорогостоящих «подарков» от своего окружения, самым крупным из которых якобы стал дворец в Геленджике площадью 17,7 тыс. кв. м, расположенный на особо охраняемой прибрежной территории. Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что эту публикацию в Кремле не читали, но, «по сути, это неправда».

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский говорит, что, судя по его исследованиям, население воспринимает ситуацию вокруг Алексея Навального неоднозначно. С одной стороны, люди признают его важной оппозиционной фигурой, а с другой — критично относятся к версии с его отравлением: «Эта история воспринимается либо с неприятием, либо с непониманием». По мнению политолога Аббаса Галлямова, проблему Навального бесполезно пытаться деполитизировать: «Она уже достигла такого уровня, что, игнорируя ее, ты выглядишь не слоном, на которого лает Моська, а скорее страусом, прячущим от проблемы голову в песок. В такой ситуации надо вытаскивать голову из песка и драться. У Володина хорошее чутье, и он это понимает». Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что четкой стратегии в нынешней ситуации у власти нет, тем более что и Алексей Навальный не бездействует. «Но есть желание части игроков показать, что они не стояли в стороне от борьбы. Возможно, они рассчитывают, что это будет особо цениться на фоне некоторой растерянности части истеблишмента от возвращения Навального»,— прокомментировал эксперт выступления думских лидеров.

Андрей Винокуров, Мария Макутина, Кира Дюрягина, Ангелина Галанина