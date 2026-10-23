«Сталевары» пригласили ассистента
«Металлург» возглавил еще не работавший главным тренером Константин Шафранов
Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Металлург» назначил на пост главного тренера Константина Шафранова. Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Для него это первый опыт самостоятельной работы. Ранее Шафранов занимал должность ассистента главного тренера в нескольких командах КХЛ, а также в сборной России. «Металлург» он возглавил после того, как магнитогорцы расстались с Андреем Разиным.
Разрешилась, наверное, главная интрига последних дней в КХЛ, которая была связана с необычной ситуацией, возникшей в лучшем на данный момент клубе Восточной конференции и всего регулярного чемпионата. Отстранив от управления командой Андрея Разина, а затем и расторгнув с ним контракт по соглашению сторон, «Металлург» в итоге остался вообще без главного тренера. Дело в том, что исполнявший эти обязанности помощник Разина Владимир Воробьев вскоре тоже покинул Магнитогорск. Несмотря на то что, по неофициальной информации, его планировали утвердить главным тренером, он предпочел воссоединиться в СКА с Разиным, который недавно возглавил клуб из Санкт-Петербурга.
«Металлургу» пришлось искать наставника на стороне, что не так-то просто с учетом того, что специалисты, соответствующие уровню лидера КХЛ, на дороге не валяются.
Напрашивался вроде бы вариант с приглашением Ильи Воробьева, который уже приводил магнитогорцев к победе в Кубке Гагарина, но руководство клуба решило дать шанс Константину Шафранову, тем более что он тоже, как говорится, не чужой человек: в прошлом играл за «Металлург» и даже становился с ним чемпионом России, а также победителем Евролиги. И вообще, у него была долгая игровая карьера, которая началась еще в 1980-е годы в усть-каменогорском «Торпедо».
Как тренер, Шафранов тоже хорошо известен в хоккейных кругах. Работал в таких серьезных командах, как «Автомобилист», «Авангард», СКА и «Ак Барс». С 2021 года входит в штаб национальной сборной России и пока из него не вышел. Правда, притом что это квалифицированный и востребованный специалист, у него нет опыта работы главным тренером. Шафранов всегда занимал должность ассистента и отвечал только за определенное направление в игре команды — в частности, нападение и большинство. Видимо, именно поэтому «Металлург» пока заключил с ним короткий контракт до конца нынешнего сезона. В Магнитогорске понимают, что рискуют. Вместе с тем, по мнению клубного менеджмента, Шафранов подходит «сталеварам» по стилю.
Спортивный директор магнитогорцев Евгений Бирюков так прокомментировал назначение Константина Шафранова: «Он работал в качестве ассистента главных тренеров во многих клубах КХЛ, выигрывал Кубок Гагарина, накопил колоссальный опыт и успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий ставить большинство и прививающий своим подопечным яркий, атакующий хоккей. Именно такой игровой стиль всегда был присущ “Металлургу”, именно под такую модель собран наш состав. Мы рассчитываем, что комбинация наработок Константина Витальевича, опыт текущего тренерского штаба и мастерство наших игроков приведут клуб к цели, которая у “Металлурга” всегда одна — Кубок Гагарина».
Дебют Шафранова в качестве главного тренера «Магнитки» состоится 24 октября в домашнем матче с «Сибирью». Сейчас она уверенно лидирует с 30 очками в Восточной конференции, опережая на шесть баллов занимающий второе место «Нефтехимик».