«Сталевары» пригласили ассистента

Как тренер, Шафранов тоже хорошо известен в хоккейных кругах. Работал в таких серьезных командах, как «Автомобилист», «Авангард», СКА и «Ак Барс». С 2021 года входит в штаб национальной сборной России и пока из него не вышел. Правда, притом что это квалифицированный и востребованный специалист, у него нет опыта работы главным тренером. Шафранов всегда занимал должность ассистента и отвечал только за определенное направление в игре команды — в частности, нападение и большинство. Видимо, именно поэтому «Металлург» пока заключил с ним короткий контракт до конца нынешнего сезона. В Магнитогорске понимают, что рискуют. Вместе с тем, по мнению клубного менеджмента, Шафранов подходит «сталеварам» по стилю.