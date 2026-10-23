В Найроби обрушилось строящееся 18-этажное здание
В столице Кении Найроби спасатели извлекли одного человека из-под завалов многоэтажного здания, сообщает The Star со ссылкой на генерального инспектора полиции Дугласа Канджу. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, точное число людей, находившихся внутри в момент обрушения, пока неизвестно.
Губернатор Найроби Джонсон Сакаджа сообщил, что спасатели установили голосовой контакт с людьми, остающимися под завалами. К поискам привлечены военнослужащие, кинологи со служебными собаками и тяжелая техника. Службы расчищают проходы к пострадавшим и обеспечивают доступ воздуха.
Строящееся 18-этажное здание обрушилось в районе Истли. Сразу после происшествия сообщалось, что под завалами могли оказаться несколько человек. Официальных данных о погибших и общем числе пострадавших пока не поступало.