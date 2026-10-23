В Нью-Йорке запретили конные экипажи в Центральном парке
Городской совет Нью-Йорка запретил конные экипажи, которые более 160 лет были популярным туристическим развлечением в Центральном парке города. Запрет начнет действовать с июня 2028 года, сообщает USA Today. Мэр Зохран Мамдани поддержал инициативу и пообещал работникам помощь с переходом на новую работу, обучение и финансовую поддержку.
Решение принято из-за требований защитников животных и опасений по поводу безопасности конных экипажей. Эти вопросы были подняты двумя инцидентами, произошедшими в июне этого года: гибелью туриста, выпавшего из экипажа, и смертью лошади, съевшей ядовитое растение.
Конные экипажи начали курсировать по кольцевому маршруту в парке во второй половине 1800-х годов. Они стали одной из самых узнаваемых достопримечательностей и неоднократно появлялись в фильмах и телешоу. Извозчики, которых всего в парке около 200, уже заявили о несогласии с запретом. По их словам, они заботятся о своих лошадях, а работа не создает угрозы безопасности.
Профсоюз транспортных работников выразил обеспокоенность из-за отсутствия четкого плана выплаты компенсаций извозчикам и выделения средств на содержание лошадей. Дело в том, что закон запрещает продажу лошадей на убой или для использования их на работах, аналогичных нынешним. При этом закон разрешает владельцам экипажей оставлять лошадей себе.