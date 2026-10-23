В Нью-Йорке запретили конные экипажи в Центральном парке

Конные экипажи начали курсировать по кольцевому маршруту в парке во второй половине 1800-х годов. Они стали одной из самых узнаваемых достопримечательностей и неоднократно появлялись в фильмах и телешоу. Извозчики, которых всего в парке около 200, уже заявили о несогласии с запретом. По их словам, они заботятся о своих лошадях, а работа не создает угрозы безопасности.