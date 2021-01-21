Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами к несогласованным протестам 23 января. На этот день в городах России запланированы акции в поддержку Алексея Навального. Мероприятия не согласованы, но информацию о них можно найти в социальных сетях. Накануне Роскомнадзор уже потребовал от TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в акциях протеста, а штабы Навального заявили об атаке ботов на свои страницы. Какие последствия это может иметь для социальных сетей? Об этом — обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

— Идет великая сетевая война, где, соответственно, с обеих сторон есть активисты, боты, «тролли», то есть такие настоящие вооруженные силы, которые сражаются за внимание пользователей. Более того, например, сторонники Навального утверждают, что проправительственные «тролли» якобы наводнили их аккаунты в Instagram для того, чтобы потом подать жалобы на этих ботов, чтобы социальная сеть ввела «бан» на соответствующие профили и информация была недоступна.

С точки зрения сетевой активности у сторонников оппозиционного блогера больше поддержки просто потому, что она вся сконцентрирована в интернете, а государство все-таки обладает мощным рычагом влияния в виде Роскомнадзора, Генпрокуратуры и силовых ведомств, которые, безусловно, будут решать эту проблему на местах. Поэтому тут, в общем, силы не совсем равные. Но в интернете, конечно, оппозиционно настроенная молодежь куда более активна, креативна и задает тон. Они первые инициируют какие-то новые шаги, а уже проправительственные социальные силы реагируют и предлагают свои какие-то отвлекающие маневры.

На аккаунты и профили сторонников оппозиционера подписывается огромное количество непроверенных новых однотипных подписчиков, у которых есть одна фотография и закрытый профиль, то есть, скорее всего, это боты. И потом возможна жалоба в администрацию социальной платформы на то, что это боты, давайте заблокируем этот аккаунт. Собственно, ровно такого развития событий представители запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и ожидают. Любопытно с точки зрения Роскомнадзора и Генпрокуратуры другое: мы все слышали о предупреждениях TikTok и «ВКонтакте», а также ряду неназванных сайтов, а вот по поводу Facebook, YouTube и Instagram, а также Telegram и WhatsApp, где тоже происходит достаточно заметная активность, никаких озвученных претензий пока нет.

Здесь все-таки есть достаточно заметная политическая составляющая. Можно ли заблокировать «ВКонтакте»? Наверное, можно, только вряд ли кто-то будет этим заниматься. TikTok — китайская социальная платформа, и блокировать ее политически опасно. Не менее опасно, безусловно, блокировать Facebook и Instagram, YouTube тем более, просто потому что массы пользователей используют эти сервисы совсем не для политической деятельности, а в повседневном режиме.

Поэтому политическая составляющая и практическая здесь борются друг с другом.

Я не думаю, что блокировка будет до выходных, однако как некая причина для дальнейших переговоров с этими платформами по введению какой-то политической цензуры, это вполне может быть преподнесено.