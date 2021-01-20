Не стесняясь в европарламентских выражениях

Первой многосторонней площадкой, на которой состоялось обсуждение задержания российского оппозиционера Алексея Навального, стал Европарламент. Впрочем, выступления, обозначенные в повестке как «дебаты», таковыми не оказались: евродепутаты практически единодушно осудили действия российских властей и призвали Брюссель принять жесткие меры по отношению к России. В четверг в Европарламенте будет рассмотрена и, по всей видимости, принята резолюция, содержащая призыв к дальнейшему ужесточению санкций против РФ. После этого свое слово должны будут сказать министры иностранных дел стран ЕС.

Евросоюз готов оперативно и решительно отреагировать на задержание Алексея Навального, а пока призывает российскую сторону его освободить. Об этом заявил, завершая дебаты в Европарламенте, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Отношения с Россией тем не менее включают в себя и другие измерения, к которым нужно сохранять внимание. Я хотел бы сказать, в частности, о выполнении минских соглашений. Мы поддерживаем диалог с Россией, остаемся открытыми и хотим усилить наше взаимодействие по тем аспектам, которые представляют общий интерес»,— примирительно уточнил он. И это был едва ли не единственный позитивный сигнал, который можно было во вторник услышать в зале пленарных заседаний Европарламента.

Напомним, Алексей Навальный был задержан вечером 17 января в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. На следующий день оппозиционера отправили под стражу в связи с нарушением им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Такое развитие событий мгновенно вызвало бурную негативную реакцию в западных странах (см. вчерашний “Ъ”).

На заседании Европарламента выступили представители всех входящих в него политических групп. По их словам, задержание Алексея Навального и его сторонников противоречит международному праву и российской Конституции, запугивание политических оппонентов власти следует прекратить, а виновных нужно наказать. «Пока наказан Алексей Навальный — за то, что не делал ничего противозаконного, за то, что осмелился вернуться и продолжить борьбу»,— заявил от лица группы зеленых европарламентарий Сергей Лагодинский, гражданин ФРГ и уроженец Астрахани.

Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский сказал: «Россия снова сделала это. Использовала химоружие против своих граждан. По Достоевскому, мы спрашиваем: есть ли наказание за такое преступление?» Политик, представляющий не только Польшу, но и группу консерваторов в Европарламенте, предлагал рассмотреть самые смелые сценарии, которые бы предполагали санкции не только против отдельных физических лиц, но и против российского общества, поддерживающего «имперскую политику». А может, рассуждал он, ввести продуктовое эмбарго? Или заморозить средства на личных счетах банкиров? Наказать ученых и спортсменов?

«Эти события ухудшают и без того странные отношения между Россией и ЕС»,— отметил один из умеренно настроенных по этому вопросу политиков, немец Дэвид Макаллистер, возглавляющий комитет Европарламента по иностранным делам.

Выход из сложившейся ситуации депутатам, похоже, был очевиден. В декабре прошлого года Евросоюз утвердил европейский «акт Магнитского» — санкционный механизм, который позволяет вводить персональные санкции против нарушителей прав человека в разных странах. «Прямо сейчас Алексей Навальный содержится в той же тюрьме, где умер Сергей Магнитский (в "Матросской Тишине".— “Ъ”)»,— напомнила представитель социал-демократов и спецдокладчик по правам человека Изабель Сантуш. «Мы не должны колебаться перед тем, чтобы применить этот механизм там и тогда, когда надо»,— заявил Дэвид Макаллистер.

Жозеп Боррель в своем выступлении напомнил, что решения о введении новых санкций входят в компетенцию Совета ЕС. Возможность обсудить этот вопрос представителям стран Евросоюза представится в понедельник — на очередной встрече министров иностранных дел.

Галина Дудина