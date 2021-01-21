Трубоукладчик «Северного потока-2» направился в Германию

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», вышел из порта Калининграда и направился в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные сервиса Myshiptracking.

Кроме того, трубоукладчик «Фортуна», которым планировалось достраивать газопровод, покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные Marine Traffic. США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус» 19 января.

Ранее «Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении его достроить, вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет добиваться остановки проекта. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что с сожалением восприняло решение США расширить санкции в отношении «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает «неуместным средством» экстерриториальные санкции США в отношении проекта.

О том, стоит ли ожидать прекращения строительства газопровода,— в материале “Ъ FM”.