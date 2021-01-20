Администрация Байдена будет пытаться остановить строительство «Северного потока-2»

Команда избранного президента США Джо Байдена намерена добиваться остановки строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен. Он надеется получить помощь от партнеров в Европе.

«Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что "Северный поток 2" — плохая идея»,— сказал господин Блинкен, отвечая одному из сенаторов на слушаниях в комитете по иностранным делам (цитата по «РИА Новости»).

Кандидат на пост госсекретаря заявил, что будет убеждать зарубежных партнеров остановить строительство, а если не сработает, то «придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали». «Он (Байден.— “Ъ”) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше («Северный поток-2».— “Ъ”).

19 января США расширили санкции по «Северному потоку-2». Ограничения наложили на трубоукладчик «Фортуна», достраивающий трубопровод, и его владельца «КВТ-Рус». Посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции недобросовестной конкуренцией. Достройка «Северного потока-2» должна была продолжиться 15 января, однако в этот же день Nord Stream 2 AG сообщила, что отложила начало работ.

О новых санкциях — в материале “Ъ FM” «Санкционный круг сжимается».