Препарат сменил весовую категорию
Какие новые области применения ищут для «Оземпика»
Российские фармкомпании ищут препаратам для похудения новые области применения — теперь их хотят использовать не только при диабете и для борьбы с ожирением, но и для лечения других заболеваний. Как пишет “Ъ”, это может быть связано с замедлением роста продаж аналогов «Оземпика».
По данным DSM Group, за девять месяцев 2026 года россияне купили в аптеках более 6 млн упаковок препаратов на основе семаглутида на сумму более 31 млрд руб. В деньгах это в полтора раза больше, чем за тот же период 2025 года. Однако темпы роста постепенно снижаются: если в первом квартале продажи выросли на 77%, то в третьем — на 38%. Но вскоре такие препараты могут стать еще популярнее, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк:
«То, что темпы прироста продаж препаратов группы GLP-1 снижаются, не говорит о падении их популярности. По-прежнему это самая растущая группа лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке России. Эти препараты зачастую используются не по назначению, потому что нужны для лечения диабета второго типа. Их же принимают в основном для того, чтобы снизить избыточную массу тела. Поэтому популярность их очень высокая — несколько сот процентов за 2026 год прирост этой группы препаратов.
Действительно, у населения очень много сопутствующих заболеваний, связанных с избыточной массой тела.
Таких как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, пищеварительный тракт, нагрузка на суставы. Поэтому я думаю, что мы будем видеть в дальнейшем рост этой группы препаратов. Ожидается, что в скором времени данная группа пополнится средствами, которые можно применять как таблетки, и увидим, конечно же, дополнительный спрос: не все хотят колоть себе уколы, кого-то это останавливает. Эти формы уже изобретаются, проходят клинические испытания. Я думаю, что год-два — и мы увидим уже таблетированные формы препаратов».
Один из российских аналогов «Оземпика» недавно получил официальное показание для лечения воспалительной формы жировой болезни печени. Это одна из самых распространенных патологий этого органа: по оценкам специалистов, она затрагивает до четверти взрослого населения планеты. У этой группы препаратов есть потенциал и в других областях медицины, говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:
«Компании прекрасно понимают, что восходящий тренд потребления не может продолжаться бесконечно. И поэтому ведутся исследования, которые позволяют расширить спектр применения этих препаратов. Не только поэтому — это действительно очень интересная группа медикаментов, которые касаются очень большого количества биохимических процессов в организме. Они влияют не только на процесс насыщения — действительно, есть возможность найти другие применения этого препарата.
Помимо проблематики, касающейся пограничных проблем ожирения (жировой дистрофии печени, например), есть достаточно интересные исследования, связанные с потенциальным использованием этих препаратов в качестве геропротектора, который позволяет повышать продолжительность жизни. Ну, опять же, это все разработки и исследования, находящиеся на очень ранних стадиях, так что говорить здесь о каком-то прорыве пока рано.
Но, возможно, изучение этих продуктов приоткроет тайну процессов старения, а может быть, и иных медицинских проблем.
Сейчас огромная работа ведется в отношении развития этого направления, появляются новые молекулы, которые обладают улучшенными свойствами с точки зрения безопасности и эффективности. В любом случае прием лекарственных препаратов сопряжен с определенными рисками, это касается не только семаглутида и тирзепатида. Я думаю, что медицинское сообщество прекрасно понимает все возможные негативные последствия. Конечно, применение подобной категории препаратов должно быть очень ответственным».
Похожая тенденция наблюдается и на Западе. В августе 2025 года американский регулятор FDA разрешил применять препарат Wegovy на основе семаглутида для лечения воспалительной формы жировой болезни печени. По результатам клинических исследований, у 74% пациентов, принимавших препарат, исчезли признаки воспаления печени. В группе, получавшей плацебо, таких было только 34%.