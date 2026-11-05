Препарат сменил весовую категорию

По данным DSM Group, за девять месяцев 2026 года россияне купили в аптеках более 6 млн упаковок препаратов на основе семаглутида на сумму более 31 млрд руб. В деньгах это в полтора раза больше, чем за тот же период 2025 года. Однако темпы роста постепенно снижаются: если в первом квартале продажи выросли на 77%, то в третьем — на 38%. Но вскоре такие препараты могут стать еще популярнее, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк: