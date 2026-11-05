РПЦ: частные клиники в 20 регионах полностью отказались от проведения абортов
Число регионов, в которых частные клиники полностью исключили из перечня услуг процедуру искусственного прерывания беременности, выросло до 20. В их число вошла Чувашия, сообщил «Ъ» председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Это огромная победа всех наших соратников»,— сказал господин Лукьянов. Он призвал власти остальных регионов страны принять аналогичные меры.
Всего, по последним данным, в России сделать аборт нельзя в 1505 частных клиниках. Это чуть больше половины (53,5%) от общего числа коммерческих медицинских учреждений, которые оказывали эту услугу. Они находятся в Вологодской, Курской, Новгородской областях, Крыму, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Тыве, Чукотке и других регионах.
Большинство инициатив по снижению числа абортов в России исходит от Министерства здравоохранения и региональных властей. Мордовия в 2023 году стала первым регионом, который запретил склонение к искусственному прерыванию беременности: уговоры, подкуп или обман с целью побудить к аборту.
Осенью того же года Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Мизопростол, мифепристон и циклопентолат ведомство внесло в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, фактически ограничив доступ к ним.