РПЦ: частные клиники в 20 регионах полностью отказались от проведения абортов

Всего, по последним данным, в России сделать аборт нельзя в 1505 частных клиниках. Это чуть больше половины (53,5%) от общего числа коммерческих медицинских учреждений, которые оказывали эту услугу. Они находятся в Вологодской, Курской, Новгородской областях, Крыму, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Тыве, Чукотке и других регионах.