Тревожник поборется с воздуханом

Второй тренд лингвисты «Грамоты» связывают с желанием людей находить в сложные времена маленькие радости. Благодаря этому, по их мнению, стали популярны слова «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра», также оказавшиеся в шорт-листе. Так, прилагательное «дофаминовый» оторвалось от научного термина «дофамин» и приобрело более широкое значение. Теперь оно означает яркий, необычный, вызывающий сильные положительные эмоции и может относиться к яркому маникюру или букету цветов. «Прайм-эра» возникла на основе нового значения слова «эра», которое стало обозначать не только историческую или геологическую эпоху, но и период в жизни человека.