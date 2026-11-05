Тревожник поборется с воздуханом
«Грамота.ру» определила десять претендентов на звание слова года
Слова, описывающие процессы в сфере искусственного интеллекта, типажи людей и эмоциональные впечатления попали в шорт-лист премии «Слово года» по версии портала «Грамота.ру». Лингвисты «Грамоты» уже в четвертый раз выбирают претендентов среди новых слов, которые уже вошли в речь, освоены языком, но их толкование еще не зафиксировано академическими словарями.
Портал «Грамота.ру» объявил шорт-лист акции «Слово года» в 2026 году. Претендентами на это звание могут быть новые слова, которые пока отсутствуют в академических словарях, однако часто используются в речи и достаточно освоены русским языком. Лингвисты «Грамоты» ежегодно собирают лонг-лист из более чем 500 слов, затем анализируют частотность их употребления, динамику их популярности в поисковых запросах, блогах, соцсетях, а также в СМИ.
В этом году десять слов короткого списка распадаются на три группы: лексика из области технологий, слова для описания эмоций и впечатлений, обозначения типажей людей. Именно в этих областях языку требуются новые лексические единицы для описания новых реалий, замечают лингвисты.
Самым ярким явлением эксперты назвали «иизацию». К этой категории относится половина слов шорт-листа: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка».
«На примере слова "генерить" хорошо видна тенденция современного русского языка к сокращению слов — отказ от глаголов на -ировать ("генерировать") в пользу глаголов на -ить (как "кодить", "редачить", "прогать", "блочить")»,— рассказывает руководитель направления аналитики и цифровых словарей портала «Грамота.ру» Анастасия Бонч-Осмоловская.
Второй тренд лингвисты «Грамоты» связывают с желанием людей находить в сложные времена маленькие радости. Благодаря этому, по их мнению, стали популярны слова «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра», также оказавшиеся в шорт-листе. Так, прилагательное «дофаминовый» оторвалось от научного термина «дофамин» и приобрело более широкое значение. Теперь оно означает яркий, необычный, вызывающий сильные положительные эмоции и может относиться к яркому маникюру или букету цветов. «Прайм-эра» возникла на основе нового значения слова «эра», которое стало обозначать не только историческую или геологическую эпоху, но и период в жизни человека.
Третий тренд — разговорные и сленговые наименования типажей людей. «Воздуханом» все чаще называют ненадежного человека, словам которого нельзя доверять. Это русское слово образовано от существительного «воздух» при помощи суффикса «ан», который сближает его со словами «горлан», «пузан», «мальчуган» и «друган», объясняют эксперты. Словом «тревожник» обозначают человека, постоянно живущего в состоянии повышенной тревожности и внутреннего напряжения. На протяжении последних лет эта группа слов, в которую входят «скуф», «нормис», «масик», постоянно пополняется, добавляют лингвисты.
На следующем этапе более 400 лингвистов будут участвовать в экспертном голосовании. В начале декабря «Грамота» подведет итоги, слово-победитель будет включено в цифровой метасловарь «Грамоты».