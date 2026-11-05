Нейросеть выслушает россиян, звонящих на прямую линию

Кроме того, на базе GigaChat будет работать «помощник», который сможет задавать уточняющие вопросы тем, кто обращается на прямую линию в письменном виде. «Человек в беде пишет о своих переживаниях, волнениях и может упускать различные детали. И здесь включается GigaChat — "помощник", который бережно дозадаст вопросы, выяснит суть, и по девяти обращениям из десяти решение можно будет принять с первого раза»,— объяснил господин Греф. Он также добавил, что для всех обращений будет работать автоматическая маршрутизация: они сразу поступят в тот орган власти или организацию, которая отвечает за решение вопроса.