Нейросеть выслушает россиян, звонящих на прямую линию
В рамках подготовки к очередной прямой линии Владимира Путина, которая пройдет в декабре 2026 года, организаторы откажутся от использования автоответчика и заменят его на «оператора» на базе диалоговой модели искусственного интеллекта GigaСhat. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, автоответчик оказывал «огромную нагрузку на линию», из-за чего «Ростелеком» не справлялся с потоком звонков. Кроме того, гражданам отводилась всего минута, чтобы надиктовать свою проблему: многие не успевали, сбивались и попросту не давали своих контактов. В результате примерно половина звонков оставалась без обратной связи, посетовал господин Греф.
«Оператор» на базе GigaChat будет работать в режиме «24 на 7» и принимать звонки в любое время суток. Общение будет ограничено 30 минутами, что позволит гражданам полноценно формулировать свои просьбы. «Детальных обращений станет в пять раз больше»,— спрогнозировал Герман Греф.
Кроме того, на базе GigaChat будет работать «помощник», который сможет задавать уточняющие вопросы тем, кто обращается на прямую линию в письменном виде. «Человек в беде пишет о своих переживаниях, волнениях и может упускать различные детали. И здесь включается GigaChat — "помощник", который бережно дозадаст вопросы, выяснит суть, и по девяти обращениям из десяти решение можно будет принять с первого раза»,— объяснил господин Греф. Он также добавил, что для всех обращений будет работать автоматическая маршрутизация: они сразу поступят в тот орган власти или организацию, которая отвечает за решение вопроса.