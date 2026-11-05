Нижняя палата Конгресса Парагвая одобрила импичмент президента
Члены Палаты депутатов Парагвая одобрили процедуру импичмента президента Сантьяго Пеньи. Окончательное решение о запуске процедуры будет принимать Сенат — вторая палата парагвайского парламента.
Сам господин Пенья около часа назад объявил, что уходит в отставку после того, как в стране начался финансовый кризис. Парламентарии возложили ответственность на него и на вице-президента Педро Аллиану. Вотум недоверия второму парламентарии, однако, отозвали из-за недобора голосов.
Финансовый кризис, переросший в политический, связан с прекращением работы Ueno Bank — крупнейшего в стране цифрового банка, который обслуживает около 60% взрослого населения страны. Центральный банк в начале ноября запустил процедуру банкротства компании: регулятор признал организацию неплатежеспособной. Сам Пенья до марта 2025 года был деловым партнером Grupo Vzquez, которой принадлежит банк.