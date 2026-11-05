Захарова: отношения с Японией будут восстановлены в случае ее отказа от санкций
Москва восстановит диалог с Токио, но только при условии полного отказа от недружественного курса. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, российская сторона остается открытой для контактов.
Спикер также напомнила о встрече главы МИДа Сергея Лаврова с его японским коллегой Тосимицу Мотэги на саммите G20 в Атланте в конце октября. «Беседа была краткой, министры обсуждали проблематику двусторонних отношений, которые серьезно деградировали из-за действий Токио, из-за решения Токио присоединиться к санкционной политике Запада»,— рассказала Мария Захарова на брифинге.
Тогда, во время беседы, российский министр призвал японского дипломата отказаться от антироссийской позиции, отметила госпожа Захарова. До этого они разговаривали лишь в сентябре 2021 года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отношения России и Японии ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о подписании мирного договора. В июле этого года генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил, что Токио продолжит поддерживать санкционную политику в отношении России, однако считает «необходимым» сохранить диалог с Москвой.