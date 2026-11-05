Захарова: отношения с Японией будут восстановлены в случае ее отказа от санкций

Отношения России и Японии ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о подписании мирного договора. В июле этого года генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил, что Токио продолжит поддерживать санкционную политику в отношении России, однако считает «необходимым» сохранить диалог с Москвой.