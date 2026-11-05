Россия и Иран подписали документы по строительству ж/д линии Решт—Астара
Россия и Иран подписали пакет документов на строительство железнодорожной линии Решт—Астара. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин, передает ТАСС.
Встреча состоялась в Тегеране. С российской стороны выступила частная строительная компания Caspian Service, с иранской — государственная компания Construction and Development of Transportation Infrastructures Company (CDTIC). Обе организации подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всей протяженности трассы для изыскательских работ, а также дополнительное соглашение к контракту о строительстве.
Участки под железную дорогу Иран выкупил в октябре. Тогда российские специалисты уже построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку, отметил вице-премьер. Следующим этапом работ станут гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка, рассказал он.
Железная дорога Решт—Астара — это часть международного транспортного коридора от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Россия и Иран планируют проложить 162 км ж/д пути, построить восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Прогнозируемый объем грузооборота — минимум 15 млн т в год. Соглашение о строительстве Москва и Тегеран подписали еще в 2023 году, однако подписание исполнительного контракта откладывали из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке.