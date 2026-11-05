Россия и Иран подписали документы по строительству ж/д линии Решт—Астара

Железная дорога Решт—Астара — это часть международного транспортного коридора от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Россия и Иран планируют проложить 162 км ж/д пути, построить восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Прогнозируемый объем грузооборота — минимум 15 млн т в год. Соглашение о строительстве Москва и Тегеран подписали еще в 2023 году, однако подписание исполнительного контракта откладывали из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке.