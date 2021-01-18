Сторонники Навального готовят митинги по всей стране

Глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам по всей России. Митинги запланированы на 23 января.

«Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден»,— написал господин Волков в Twitter. Он отметил, что сейчас находится в Берлине. «Следуя нашим принципам, я не могу никого никуда призывать, ведь я не могу выйти на улицу вместе с другими. Но, кажется, сейчас такая ситуация, что и призывать-то не надо»,— написал он.

Господин Навальный в своем обращении, записанном в отделении полиции в Химках, призвал людей не бояться участвовать в протестах. По его словам, выход людей на улицу — «это та вещь, политический фактор которой нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный, это суть политики. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее».

Алексей Навальный был арестован 17 января по прибытии в Россию. ФСИН заявляла, что задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». На следующий день суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».