Мэрия Иркутска не санкционировала марш в поддержку Навального

Администрация Иркутска отказалась разрешать акцию протеста в поддержку Алексея Навального, которая была заявлена в виде марша. Об этом “Ъ” сообщил глава иркутского штаба оппозиционера Сергей Беспалов.

«Мы заявили мероприятие на шесть человек. В ответе сказано, что в согласовании отказано из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки»,— сказал господин Беспалов.

Он добавил, что «акция все равно состоится»: она начнется 23 января в 14:00 по местному времени на улице Урицкого на площадке перед зданием дома быта. Предполагается, что участники совершат шествие до здания правительства Иркутской области в сквере имени Кирова.

«Уже больше тысячи человек в соцсетях выразили свое согласие принять участие в марше»,— сообщил Сергей Беспалов. Также он отметил, что в Ангарске, Братске, Черемхово, Саянске, Усть-Илимске есть желающие выйти на одиночные пикеты.

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в Химкинском УМВД решил заключить политика под стражу на 30 суток за неоднократное нарушение требований к условно осужденному. 2 февраля Симоновский суд Москвы должен рассмотреть иск ФСИН о замене господину Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы. 23 января акции в поддержку политика запланированы в нескольких десятках городов России.

Подробнее о ситуации — в материале «Алексея Навального оценили по недостоинству».

Екатерина Еременко, Иркутск