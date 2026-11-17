JPMorgan Chase объяснил причину сбоя банка
Банк JPMorgan Chase назвал программный сбой одной из причин неполадок в работе. Ранее масштабные сбои в работе произошли в крупнейших американских банках.
«JPMorgan Chase столкнулся с временной проблемой, связанной с программным сбоем в локальных аппаратных системах — нет никаких доказательств того, что это связано с кибербезопасностью»,— указано в сообщении банка в соцсети X.
В банке предупредили, что обслуживание некоторых клиентов может занять больше времени, чем обычно, однако подчеркнули, что доступ к счетам и средствам сохраняется.
По данным портала Downdetector.com, вечером в понедельник, 16 ноября, неполадки фиксировались в работе крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в холдинге JPMorgan Chase.