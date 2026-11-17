Белым начинают, и проигрывают
Продажи российского тихого вина снизились на 5,2%
Повышение пошлин на импорт не смогло обеспечить российским производителям тихих вин долгосрочного конкурентного преимущества. За десять месяцев с начала 2026 года продажи такой отечественной продукции сократились на 5,2% в годовом выражении. Снижение спроса на локальные вина оказалось более выраженным, чем на категорию в целом: их продажи уменьшились на 4,2%. Эксперты связывают это с нехваткой белых российских вин, а также с ростом цен.
В январе—октябре 2026 года розничные продажи российских тихих вин снизились на 5,2% год к году, до 28,94 млн декалитров (дал), следует из данных участников рынка. Доля рынка местного тихого вина в структуре продаж такой продукции составила 59,7%, в годовом выражении уменьшившись на 0,68 процентного пункта (п. п.). Продажи российского вина снижаются быстрее, чем у всей категории. Всего за этот период в РФ было реализовано около 48,47 млн дал тихого вина. Это на 4,2% меньше год к году. Отдельно в октябре ситуация выглядит чуть лучше. Согласно подсчетам участников рынка, в этом месяце в рознице было продано 4,87 млн дал тихого вина, что на 1,3% меньше год к году. Но спрос на российскую продукцию сократился сильнее, чем категория в целом,— на 1,6% год к году, до 2,89 млн дал.
Впрочем, падает спрос на напитки из большинства стран. Так, продажи грузинского тихого вина в январе—октябре сократились на 1,7%, до 4,58 млн дал, итальянского — на 6,6%, до 2,82 млн дал. Самое выраженное падение отмечается у вин из Испании — на 20,3%, до 1,68 млн дал,— и Абхазии — на 25,1%, до 662,29 тыс. дал. Спрос растет на чилийское вино — на 26,9% год к году, до 2,28 млн дал, аргентинское — на 20,8%, до 419,7 тыс. дал. У вина из ЮАР и Германии продажи увеличились на 8,9% и 8,6%, до 1,6 млн дал и 995,3 тыс. дал соответственно. Наиболее выраженная динамика продаж отмечается у тихого вина из Молдавии: его продажи выросли на 31,3% в годовом выражении, до 252,14 тыс. дал.
Руководитель WineRetail Александр Ставцев связывает снижение продаж российского тихого вина с нехваткой белых сортов: именно на них растет спрос у российских потребителей. Однако российские виноделы исторически больше стремились к закладке красных сортов винограда для производства соответствующих вин и только сейчас переориентируются на белые сорта винограда. Аналогичная ситуация складывается с продукцией из Грузии и Абхазии: виноделы этих стран также преимущественно специализируются на красных винах, поясняет эксперт.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин связывает снижение продаж тихого вина в целом с его подорожанием. По его мнению, часть потребителей переходят на другие напитки. Например, часть покупателей переключаются на коктейльные категории, добавляют в группе Ladoga. В SimpleWine снижение продаж связывают с общим снижением потребления алкоголя в России.
Спрос на российские тихие вина не поддерживают высокие импортные пошлины против продукции из недружественных стран. С августа 2024 года она составляет 25%, но не менее $2 за литр. Хотя первоначально резкое повышение пошлин имело свое влияние. На фоне увеличения цен на иностранную продукцию покупатели стали чаще обращать внимание на российские вина, ведь для многих они оказались альтернативой подорожавшему импорту, говорит Александр Липилин. По его мнению, вскоре потребители распробовали российские вина и для многих соотношение цены и качества оказалось недостаточным. По его оценке, если ориентироваться на медианный доход населения в 60–70 тыс. до вычета налогов, то для многих комфортная цена бутылки вина — порядка 500 руб. Предложение качественных российских вин в этой ценовой категории очень маленькое, говорит эксперт. Больше 1 тыс. руб. за бутылку основная часть российских потребителей платить не готова, констатирует он.
В Ladoga не исключают, что сокращение продаж российских тихих вин также может быть связано с проблемами производства. Урожай прошлого года был высокого качества, но слабый в части объема. В январе—июне 2026 года производство тихого и игристого вина в России сократилось на 12,6–14% год к году (см. “Ъ” от 30 июля). Хотя сбор урожая 2026 года уже практически прошел, из-за особенностей технологического цикла большинство тихих вин из него поступит в розницу не раньше начала следующего года, говорит Александр Ставцев.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 1