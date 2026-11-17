В январе—октябре 2026 года розничные продажи российских тихих вин снизились на 5,2% год к году, до 28,94 млн декалитров (дал), следует из данных участников рынка. Доля рынка местного тихого вина в структуре продаж такой продукции составила 59,7%, в годовом выражении уменьшившись на 0,68 процентного пункта (п. п.). Продажи российского вина снижаются быстрее, чем у всей категории. Всего за этот период в РФ было реализовано около 48,47 млн дал тихого вина. Это на 4,2% меньше год к году. Отдельно в октябре ситуация выглядит чуть лучше. Согласно подсчетам участников рынка, в этом месяце в рознице было продано 4,87 млн дал тихого вина, что на 1,3% меньше год к году. Но спрос на российскую продукцию сократился сильнее, чем категория в целом,— на 1,6% год к году, до 2,89 млн дал.