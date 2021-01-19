Володин и лидеры думских фракций призвали Навального не заниматься политикой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентской оппозиции раскритиковали деятельность политика Алексея Навального во время первого заседания весенней сессии. Каждый из них сказал, что господин Навальный не должен заниматься политикой.

По мнению Вячеслава Володина, Алексея Навального используют Госдеп США и западные спецслужбы, а сам он предал страну. «У всех должно быть понимание, что все, что он делает — за этим стоят иностранные спецслужбы. И наша задача — не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику. Страну надо защищать»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал политика заниматься уголовными делами, открытыми против него: «Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые, пускай объясняют, где что нарушил, но в политике таким не место».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что за господином Навальным «ничего нет, кроме организации российского майдана, но для нас он может быть весьма неприятным» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Алексей Навальный — «гонец из Берлина» и «очередной Гапон номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию».

Священник Георгий Гапон — лидер всеобщей забастовки рабочих 3 января 1905 года. 8 января Гапон вышел вместе с протестующими к Зимнему дворцу, чтобы представить петицию царю Николаю II. Участников шествия расстреляли. В истории России событие получило название «Кровавое воскресенье».

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, господин Навальный не может считаться лидером оппозиции из-за своего возраста. «Тридцать назад ты был семиклассником, списывал контрольные по арифметике в школе своей, а я был уже кандидатом в президенты страны»,— сказал он, обращаясь к политику. Господин Жириновский потребовал суды вынести суровое наказание Алексею Навальному. «Надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить и отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю»,— сказал он.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал господина Навального предателем, который стремится «любыми путями прорваться к власти». По его мнению, политик «цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия», которые ему якобы обещаны «врагами России». При этом господин Миронов перечислил имена советских и российских общественных деятелей, которыми, в отличие от Алексея Навального, он считает нужным гордиться: «Это Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Александр Зиновьев. И мы гордимся их позицией по праву, потому что они указывали на недостатки, желая лучшего своей стране и своему народу, они преследовали цели гуманные».

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, также выступавший на заседании, не упоминал господина Навального. При этом он сказал, что парламентариям нужно «вместе сплоченно двигаться к выборам, которые пройдут в сентябре» и избегать «радикальной риторики». По словам господина Неверова, популистские заявления могут «привести к расколу нашего общества» — к нему, по его словам, стремятся «внешние оппоненты».

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Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево по возвращению из Германии. На следующий день суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене ему условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. Сторонники оппозиционера планируют 23 января провести протесты. В видеообращении, записанном из отделения полиции, господин Навальный сказал, что выход людей на улицу — это «это та вещь, политический фактор которой нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный, это суть политики».

Подробнее о реакции других стран на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».