В Екатеринбурге вынесли приговор за мошенничество с жильем для военных в Орске
Академический районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина к девяти годам колонии общего режима, а бывшего директора «Омега-Строй» Вадима Пономарева к шести годам колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Суд признал их виновными в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, Игорь Дубровин и Вадим Пономарев причастны к хищениям средств Минобороны в рамках контракта Главного управления обустройства войск (ГУОВ) со строительной фирмой «Омега-Строй». Застройщик должен был до 31 июля 2017 года построить 140 квартир для военных в Орске на сумму 209,2 млн руб. По данным следствия, компания не выполнила работы в срок, договор был расторгнут в одностороннем порядке. При этом «Омега-Строй» получила аванс 63 млн руб. — сумма числится в деле как похищенная. Следствие считает, что подсудимые изначально не собирались выполнять госконтракт.
В преступной схеме роли были распределены следующим образом: Игорь Дубровин, по версии следствия, руководил группой и контролировал совершение преступлений, учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов подписал документы о строительстве с ГУОВ и открыл специальный счет, на который должны были поступать деньги по заключенному договору. Вадим Пономарев давал указания подчиненным составлять и подписывать необходимые документы для совершения преступления.
Игорь Дубровин вину не признал. По его словам, он помогал компании «Омега-Строй» «по-дружески». Уголовное дело в отношении Алексея Скоморохова выделено в отдельное производство (по данным местных СМИ, он ушел на СВО).
В 2017–2019 годах Игорь Дубровин работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2020 году получил должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В июне 2023 года был назначен и. о. зампреда правительства Забайкальского края, в августе — и. о. министра строительства региона. В декабре 2023 года был задержан в Чите.