В Екатеринбурге вынесли приговор за мошенничество с жильем для военных в Орске

В преступной схеме роли были распределены следующим образом: Игорь Дубровин, по версии следствия, руководил группой и контролировал совершение преступлений, учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов подписал документы о строительстве с ГУОВ и открыл специальный счет, на который должны были поступать деньги по заключенному договору. Вадим Пономарев давал указания подчиненным составлять и подписывать необходимые документы для совершения преступления.