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Алексей и Юлия Навальные

Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

Как в России и мире комментируют задержание Навального

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  • Госсекретарь США Майк Помпео: «Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с большой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров».
  • Министр иностранных дел Германии Хайко Маас: «Россия связана собственной конституцией и международными обязательствами в отношении принципа верховенства права и защиты гражданских прав. Эти принципы, конечно, должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить».
  • Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб: «Ужасает то, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден».
  • Председатель Европейского совета Шарль Мишель: «Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно отпустить его».
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».
  • Директор российского представительства правозащитной организации Amnesty International Наталья Звягина: «Задержание Алексея Навального — еще одно доказательство того, что российские власти хотят заставить его замолчать. Его задержание только подчеркивает необходимость расследования подозрений в отравлении государственными агентами, действующими по высочайшим указаниям».
  • Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская: «Задержание Алексея Навального в московском аэропорту — опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны».
  • Главы МИДов Латвии Эдгарс Ринкевич, Литвы Габриелюс Ландсбергис и Эстонии Урмас Рейнсалу: «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России».
  • Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек: «Я буду настаивать, чтобы произошедшее (задержание Навального.— “Ъ”) стало предметом рассмотрения на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза».
  • Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок: «Большую тревогу вызвало задержание Алексея Навального по его возвращении домой. Его место не (в стенах.— “Ъ”) заключения, а (на политической сцене как участника.— “Ъ”) свободного и безопасного политического соревнования».
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Я присоединяюсь к международным призывам немедленно освободить Алексея Навального. Лица, ответственные за попытку его убийства при помощи запрещенного химического оружия, должны быть призваны к ответу. Россия обязана уважать свои международные обязательства в сфере прав человека и верховенства закона».
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