Как в России и мире комментируют задержание Навального

Госсекретарь США Майк Помпео: «Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с большой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров».
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас: «Россия связана собственной конституцией и международными обязательствами в отношении принципа верховенства права и защиты гражданских прав. Эти принципы, конечно, должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить».
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб: «Ужасает то, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден».
Председатель Европейского совета Шарль Мишель: «Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно отпустить его».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».
Директор российского представительства правозащитной организации Amnesty International Наталья Звягина: «Задержание Алексея Навального — еще одно доказательство того, что российские власти хотят заставить его замолчать. Его задержание только подчеркивает необходимость расследования подозрений в отравлении государственными агентами, действующими по высочайшим указаниям».
Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская: «Задержание Алексея Навального в московском аэропорту — опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны».
Главы МИДов Латвии Эдгарс Ринкевич, Литвы Габриелюс Ландсбергис и Эстонии Урмас Рейнсалу: «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России».
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек: «Я буду настаивать, чтобы произошедшее (задержание Навального.— “Ъ”) стало предметом рассмотрения на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза».
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок: «Большую тревогу вызвало задержание Алексея Навального по его возвращении домой. Его место не (в стенах.— “Ъ”) заключения, а (на политической сцене как участника.— “Ъ”) свободного и безопасного политического соревнования».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Я присоединяюсь к международным призывам немедленно освободить Алексея Навального. Лица, ответственные за попытку его убийства при помощи запрещенного химического оружия, должны быть призваны к ответу. Россия обязана уважать свои международные обязательства в сфере прав человека и верховенства закона».